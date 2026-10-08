В космосе обнаружен самый далекий ускоритель частиц: направляет струю плазмы сторону Земли

Ученые обнаружили самый далекий и древний блазар, который находится на расстоянии 8 миллиардов световых лет от нас.

Обнаруженный объект является мощным космическим ускорителем частиц. В центре самого далекого и древнего блазара находится сверхмассивная черная дыра, которая выпускает струи плазмы в сторону нашей планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Активные сверхмассивные черные дыры в центрах больших галактик поглощают огромные объемы окружающего газа и пыли. Сильнейшая гравитация черной дыры заставляет газ и пыль, которые вращаются вокруг, очень ярко светиться. Таким образом возникает квазар, свет которого может затмить свет всех звезд в галактике, где он находится. Но черная дыра поглощает не всю материю, часть направляется к полюсам черной дыры и выходит в космос почти со скоростью света в виде двух струй из плазмы. Если две и струи или одна направлены в сторону Земли, то такой объект называется блазаром.

Астрономы обнаружили самый далекий и древний блазар, получивший название OP 313, который находится на расстоянии 8 миллиардов световых лет от нас. Это означает, что свет от него шел к земле 8 миллиардов лет и астрономы увидели его таким, каким он был почти через 6 миллиардов лет после Большого взрыва. В этот период фаза бурного образования звезд и галактик пошла на спад и начался более спокойный период истории Вселенной.

Блазар OP 313 выпустил частицы с очень высокой энергией в виде гамма-излучения. Именно это излучение обнаружили астрономы и нашли его источник.

По сути сверхмассивная черная дыра в центре блазара работает как мощнейший космический ускоритель частиц, в частности электронов, который позволяет частицам двигаться почти со скоростью света и получать очень высокую энергию. Мощный поток гамма-излучения был порожден плотным облаком релятивистских электронов, которые двигаются почти со скоростью света.

Полученные результаты могут стать важным шагом вперед в понимании природы квазаров. Это одни из самых высокоэнергетических явлений в космосе из всех известных ученым.

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