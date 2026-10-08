На Марсе снова нашли загадочную "дверь": предполагаемый проем высечен в камне (фото)

Марсоход NASA Perseverance занимается поиском следов древней жизни на Марсе. Аппарат регулярно делает снимки окружающего пейзажа и отправляет их на Землю.

На одном из таких снимков любители НЛО рассмотрели очередные “свидетельства существования исчезнувшей цивилизации. Так, исследователь НЛО Скотт Уоринг опубликовал снимок, на котором запечатлен марсианский ландшафт, усеянный крупными валунами, пишет Daily Mail.

Вдали на фотографии виден объект, который Уоринг назвал древними воротами, оставленными исчезнувшей цивилизацией на Марсе. Уфолог увеличил и обвел определенный участок на фото, который напоминает высокий и узкий дверной проем в скале. Темная центральная часть и сужающийся кверху свод придают ему вид “портала”.

Также Уоринг заявил, что нашел еще одно образование, похожее на дверной проем на Марсе.

Образование на Марсе, похожее на дверь Фото: NASA

“Крошечный дверной проем высотой около 18 см и шириной 13 см, ведущий внутрь объекта пирамидальной формы”, — отметил Уоринг.

Хотя эти образования и напоминают описанные Уорингом структуры, NASA давно утверждает, что никаких доказательств существования внеземной жизни не обнаружено.

Известно, что рассматриваемые снимки марсохода были сделаны внутри кратера Езеро, который аппарат исследовал в июне 2021 года с помощью своей камеры Mastcam-Z. Изображение помечено как “Sol 107”, что указывает на 107-й марсианский день миссии.

Миллиарды лет назад в кратере Езеро находилось озеро, что делает его ключевым местом для поиска следов древней микробной жизни.

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