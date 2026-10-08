На Марсі знову виявили загадкові "двері": ймовірний отвір зроблений у камені (фото)

Марсохід NASA Perseverance займається пошуком слідів стародавнього життя на Марсі. Апарат регулярно робить знімки навколишнього ландшафту та надсилає їх на Землю.

На одному з таких знімків любителі НЛО розгледіли чергові "свідчення існування зниклої цивілізації". Так, дослідник НЛО Скотт Уорінг опублікував знімок, на якому зображено марсіанський ландшафт, усіяний великими валунами, пише Daily Mail.

На фотографії вдалині видно об’єкт, який Уорінг назвав стародавніми воротами, залишеними зниклою цивілізацією на Марсі. Уфолог збільшив і обвів певну ділянку на фото, яка нагадує високий і вузький дверний отвір у скелі. Темна центральна частина та склепіння, що звужується доверху, надають йому вигляду "порталу".

Також Уорінг заявив, що виявив ще одне утворення, схоже на дверний отвір, на Марсі.

Утворення на Марсі, схоже на двері Фото: NASA

"Крихітний дверний отвір заввишки близько 18 см і завширшки 13 см, що веде всередину об’єкта пірамідальної форми", — зазначив Уорінг.

Хоча ці утворення й нагадують описані Уорінгом структури, NASA вже давно стверджує, що жодних доказів існування позаземного життя виявлено не було.

Відомо, що ці знімки марсохода були зроблені всередині кратера "Езеро", який апарат досліджував у червні 2021 року за допомогою своєї камери Mastcam-Z. Знімок позначений як "Sol 107", що вказує на 107-й марсіанський день місії.

Мільярди років тому в кратері "Езеро" було озеро, що робить його ключовим місцем для пошуку слідів стародавнього мікробного життя.

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