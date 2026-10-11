Плотоядные растения едят насекомых и грызунов: могут ли они съесть человека (фото)

Некоторые растения являются настоящими хищниками. Эксперт рассказал, может ли их жертвой стать человек.

В одном из американских фильмов 1986 года, "Магазинчик ужасов", огромное плотоядное растение ест людей. В реальности хищны или плотоядные растения существуют. Но могут ли они съесть человека? Об этом рассказал Кенни Куган, владелец питомника хищных растений в штате Северная Каролина, США, пишет Popular Science.

По словам Кугана, ни одно известное плотоядное растение в мире не представляет угрозы для человека. Такие хищники питаются в основном насекомыми, но иногда мелкими грызунами.

Хищные растения — это плотоядные цветковые растения, которые привлекают, ловят и поглощают животных ради получения питательных веществ. Они сочетают в себе черты как автотрофов (организмов, производящих пищу самостоятельно с помощью энергии света или химических реакций), так и гетеротрофов, которым для выживания также необходимо питаться насекомыми или другими организмами для получения дополнительных питательных веществ.

Плотоядные растения встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, и растут на хорошо освещенных участках с кислой почвой, лишенной питательных веществ. По оценкам, в мире насчитывается от 800 до 860 видов хищных растений, и ученые постоянно открывают новые.

Существуют виды, например, гигантские непентесы, которые могут переваривать мелких грызунов, если те случайно попали в их ловушку Фото: Popular Science

По словам Кугана, почти все плотоядные растения питаются исключительно мелкими насекомыми, такими как мухи, комары и пауки. Хотя существуют виды, например, гигантские непентесы, которые могут переваривать мелких грызунов, если те случайно попали в их ловушку.

Гигантские непентесы вырабатывают сладкий ароматный нектар, привлекая мелких млекопитающих. Растение поглощает богатые азотом и фосфором питательные вещества из экскрементов грызунов. Но если мелкое животное случайно упадет внутрь, непентес переварит его с помощью своих пищеварительных ферментов.

Самым крупным в мире хищным растением по объему ловушки является гигантский горный непентес. Это эндемик острова Борнео, и он имеет массивную кувшиновидную ловушку, высота которой может достигать 40 сантиметров, а ширина — 20 сантиметров. И хотя ящерицы, лягушки и птицы иногда все же становятся жертвами растения, для большинства представителей дикой природы оно не представляет угрозы. В том числе и для человека.

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