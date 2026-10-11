М'ясоїдні рослини харчуються комахами та гризунами: чи можуть вони з'їсти людину (фото)

Деякі рослини є справжніми хижаками. Експерт розповів, чи може людина стати їхньою жертвою.

В одному з американських фільмів 1986 року, "Магазинчик жахів", величезна м’ясоїдна рослина пожирає людей. У реальності хижі або м’ясоїдні рослини існують. Але чи можуть вони з’їсти людину? Про це розповів Кенні Куган, власник розплідника хижих рослин у штаті Північна Кароліна, США, пише Popular Science.

За словами Кугана, жодна відома у світі хижа рослина не становить загрози для людини. Такі хижаки харчуються переважно комахами, але іноді — дрібними гризунами.

Хижі рослини — це м’ясоїдні квіткові рослини, які приваблюють, ловлять і поглинають тварин з метою отримання поживних речовин. Вони поєднують у собі риси як автотрофів (організмів, що виробляють їжу самостійно за допомогою енергії світла або хімічних реакцій), так і гетеротрофів, яким для виживання також необхідно харчуватися комахами або іншими організмами для отримання додаткових поживних речовин.

Хижі рослини зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, і ростуть на добре освітлених ділянках із кислим ґрунтом, позбавленим поживних речовин. За оцінками, у світі налічується від 800 до 860 видів хижих рослин, і вчені постійно відкривають нові.

Існують види, наприклад, гігантські непентеси, які можуть перетравлювати дрібних гризунів, якщо ті випадково потрапили в їхню пастку Фото: Popular Science

За словами Кугана, майже всі м’ясоїдні рослини харчуються виключно дрібними комахами, такими як мухи, комарі та павуки. Хоча існують види, наприклад, гігантські непентеси, які можуть перетравлювати дрібних гризунів, якщо ті випадково потрапили в їхню пастку.

Гігантські непентеси виробляють солодкий ароматний нектар, приваблюючи дрібних ссавців. Рослина поглинає багаті на азот і фосфор поживні речовини з екскрементів гризунів. Але якщо дрібна тварина випадково потрапить всередину, непентес перетравить її за допомогою своїх травних ферментів.

Найбільшою у світі хижою рослиною за об’ємом пастки є гігантський гірський непентес. Це ендемік острова Борнео, і він має масивну глечикоподібну пастку, висота якої може досягати 40 сантиметрів, а ширина — 20 сантиметрів. І хоча ящірки, жаби та птахи іноді все ж стають жертвами рослини, для більшості представників дикої природи вона не становить загрози. У тому числі й для людини.

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