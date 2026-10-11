Виявлено новий вид підводних гігантів: вчені помилялися понад 30 років (фото)

Вчені з’ясували, що величезний підводний ракоподібний насправді належить до невідомого виду.

Понад 30 років тому біля берегів Пуерто-Рико на дні Карибського моря на глибині 500 метрів вчені виявили величезного ракоподібного, відомого як гігантська ізопода роду Bathynomus довжиною понад 32 см. Весь цей час екземпляр зберігався в колекції Тюбінгенського університету в Німеччині. Вважалося, що ця ізопода належить до давно відомого виду, але виявилося, що це не так. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Gizmodo.

Глибоководні гігантські ізоподи належать до того самого ряду ракоподібних, що й наземні крихітні мокриці, яких можна побачити в Європі та Північній Америці. Якщо наземні мокриці досягають у довжину 10–15 мм, то гігантські ізоподи роду Bathynomus виростають у довжину до 50 см. Це одні з найбільших безхребетних на Землі. Їхня маса сягає 2,6 кг, а жити вони можуть на глибині до 2,5 кілометрів.

Представники роду Bathynomus мешкають в океанах по всьому світу, але вперше вони з’явилися в Мексиканській затоці понад 15 мільйонів років тому. Ізоподам знадобилося 10 мільйонів років, щоб еволюціонувати у величезних ракоподібних, адже спочатку їхня довжина не перевищувала 15 см.

Ретельний аналіз анатомічних особливостей за допомогою комп"ютерної томографії дав змогу з"ясувати, що цей морський безхребетний належить до нового виду — Bathynomus tuebingoborikensis Фото: Антарктида

Вчені вирішили провести нове дослідження гігантської ізоподи, яка зберігалася в колекції Тюбінгенського університету, і з’ясувалося, що понад 30 років цього ракоподібного вважали представником відомого виду Bathynomus giganteus, хоча це не так. Ретельний аналіз анатомічних особливостей за допомогою комп'ютерної томографії дозволив з'ясувати, що це морський безхребетний належить до нового виду — Bathynomus tuebingoborikensis.

Вчені дали таку назву, поєднавши два слова: "boriken" — адже саме так корінні народи називають Пуерто-Ріко — та "Тюбінген", місто, де зберігався екземпляр гігантської ізоподи.

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