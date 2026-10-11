Чому великі собаки старіють швидше за маленьких: таємниця розкрита, це може подовжити життя людям

Причина того, що собаки великих порід старіють швидше, ніж собаки дрібних порід, пов’язана з "стрибаючими" генами.

Великі собаки часто живуть не більше 10 років, тоді як собаки дрібних порід можуть жити набагато довше. Досі залишалося загадкою, чому так відбувається. Тепер вчені з’ясували, чому великі собаки старіють швидше, ніж маленькі. Причина пов’язана з особливими генами. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Independent.

Давно відомо, що собаки дрібних порід зазвичай живуть довше, ніж собаки великих порід. Але це суперечить загальній закономірності тваринного світу, де більші тварини зазвичай живуть довше. Тепер вчені з’ясували, що причина того, що у собак усе відбувається інакше, криється в ДНК собак і "стрибаючих" генах під назвою LINE1.

Ці гени можуть самокопіюватися та вбудовуватися в різні ділянки генетичної системи собак. Зазвичай активність генів LINE1 стримує процес, який регулює роботу генів. Він називається метилюванням ДНК. Коли ж метилювання знижується, активність генів зростає. Це призводить до пошкодження ДНК і прискорення старіння.

Вчені з’ясували, що у собак великих порід рівень метилювання генів LINE1 знижується на 35 % сильніше, ніж у собак малих порід.

За словами вчених, дослідження понад 800 собак різного розміру та різних порід показало, що у цих тварин існує обернена залежність між розміром тіла та тривалістю життя. Дослідження припускає, що швидше старіння великих собак може бути зумовлене зниженням контролю над "стрибаючими" генами.

На свій подив, вчені виявили, що у самок собак великих порід активність переміщення генів LINE1 може бути навіть вищою, ніж у самців.

Водночас вчені зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб точно визначити, чи є активність генів LINE1 причиною чи наслідком старіння.

Дослідники все ж вважають отримані результати дуже важливими, оскільки вони можуть допомогти розробити методи подовження життя великих собак. Також результати дослідження вказують на те, що в процесі старіння всіх ссавців можуть відігравати роль одні й ті самі генетичні елементи. Це означає, що можна розробити методи для продовження життя людини.

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