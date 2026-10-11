Почему большие собаки стареют быстрее маленьких: тайна раскрыта и может продлить жизнь людям

Причина того, что собаки крупных пород стареют быстрее, чем собаки мелких пород, связана с “прыгающими” генами.

Крупные собаки часто живут не более 10 лет, в то время, как собаки мелких пород могут жить намного дольше. До сих пор оставалось загадкой, почему так происходит. Теперь ученые выяснили, почему большие собаки стареют быстрее, чем маленькие. Причина в связана с особенными генами. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Independent.

Давно известно, что собаки мелких пород обычно живут дольше, чем собаки крупных пород. Но это противоречит общей закономерности животного мира, где более крупные животные обычно живут дольше. Теперь ученые выяснили, что причина того, что у собак все происходит иначе, кроется в ДНК собак и "прыгающих" генах под названием LINE1.

Эти гены могут копировать себя и встраиваться в различные участки генетической системы собак. Обычно активность генов LINE1 сдерживает процесс, который управляет работой генов. Он называется метилирование ДНК. Когда же метилирование снижается, то активность генов возрастет. Это приводит к повреждению ДНК и ускорению старения.

Учены выяснили, что у собак крупных пород уровень метилирования генов LINE1 снижается на 35% сильнее, чем у собак маленьких пород.

По словам ученых, исследование более 800 собак разного размера и разных пород показало, что у этих животных существует обратная зависимость между размером тела и продолжительностью жизни. Исследование предполагает, что более быстрое старение больших собак может быть обусловлено снижением контроля над "прыгающими" генами.

К своему удивлению ученые обнаружили, что самок собак крупных пород активность перемещения генов LINE1 может быть даже выше, чем у самцов.

В то же время ученые говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, является ли активность генов LINE1 причиной или следствием старения.

Исследователи все же считают полученные результаты очень важными, которые могут помочь разработать методы продления жизни больших собак. Также результаты исследования указывают на то, что в процессе старения всех млекопитающих могут играть роль одни и те же генетические элементы. Это значит, что можно разработать методы для продления жизни человека.

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