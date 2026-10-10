Почему стоит разрешать собаке спать в вашей постели: ученые сделали неожиданное открытие

Исследование показало, что совместный сон с собакой не влияет на объективные показатели качества или продолжительности сна у человека.

Некоторые люди жалуются на то, что они плохо спят из-за того, что рядом с ними в одной постели находится их собака. Но ученые пришли к выводу, что на качество сна не влияет ваш питомец. Оказывается, люди больше мешают спать этим животным, чем они людям. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Daily Mail.

Новое исследование показывает, что собаки практически не влияют на сон своих хозяев. Напротив, именно люди чаще будят своих четвероногих друзей по ночам. Ученые из Университета Торонто в течение четырех недель наблюдали за привычками сна 25 человек и 38 собак, чтобы выяснить, кто же на самом деле кому мешает спать.

Исследователи оснастили людей и собак датчиками активности, которые позволяли фиксировать движения в течение ночи. Оказало, что люди их собаки, как правило, просыпались и двигались примерно в одно и то же время.

Но ученые обнаружили, ночная активность человека чаще предшествовала активности собаки, чем наоборот. То есть именно хозяева собак зачастую прерывали сон своих домашних животных. Согласно исследованию, ночная активность людей и собак в целом была взаимосвязана, хотя характер этой связи различался в разных парах.

Исследование показало, что совместный сон с собакой не влияет на объективные показатели качества или продолжительности сна у человека. По словам исследователей, результаты демонстрируют разрыв между тем, что люди считают причиной нарушения сна, и тем, что происходит на самом деле.

Также исследование показало, что большинство участников чувствовали себя в большей безопасности, когда спали рядом со своей собакой. Это чувство защищенности может объяснять психологическую пользу, которую многие хозяева собак получают от совместного сна со своим домашним любимцем.

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