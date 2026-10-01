Собака повсюду следует по пятам: когда стоит умиляться, а когда начинать тревожиться

Стремление питомца повсюду следовать за вами может показаться весьма умилительным, однако ученые предупреждают, что такое поведение может указывать на нечто тревожное.

Владельцы собак в социальных сетях часто делятся видеороликами своих питомцев, которые повсюду следуют за ними по пятам, не отставая ни на секунду. Такое поведение животного может показаться весьма умилительным, однако эксперты предупреждают: оно может указывать на более серьезные проблемы, пишет Daily Mail.

По словам эксперта по поведению собак из Техасского университета, профессора Бонни Бивер, собаки, как и люди, обладают разными характерами: некоторые из них от природы склонны к тревожности; некоторые из них невероятно привязаны к своим хозяевам, а потому их часто называют собаками-липучками.

Однако порой, такое поведение собаки может указывать на то, что ваш питомец страдает от тревоги и разлуки. Впрочем, не стоит паниковать: специалисты успокаивают, что навязчивое поведение не обязательно свидетельствует о каких-либо проблемах со здоровьем или психикой.

В последнее время в TikTok термин "собака-липучка" стал вирусным: владельцы делятся историями о жизни с животными, которые буквально следуют по пятам за своими владельцами. Например, в одном из роликов хозяин показывает, как его собака ходит за ним по дому, пока он занимается своими делами. В другом видео собака следовала за хозяином по дому и лаяла, если на нее не обращали внимания.

По словам ветеринара, доктора Шарлотты Иннесс, собаки-липучки обожают физический контакт и предпочитают быть буквально привязанными к своим владельцам, следуя за ними по пятам. Считается, что такое поведение чаще встречается у пород, выведенных для тесного взаимодействия с человеком и ориентированных на владельца — например. Лабрадоров, золотистых ретриверов, бордер-колли и миниатюрных пород.

Многим владельцам может нравиться такая привязанность, но эксперты предупреждают, что подобное поведение также может быть признаком тревожности. Согласно исследованиям, от 70 до 80% собак демонстрируют хотя бы один признак тревожного поведения — чаще всего встречаются чувствительность к шуму и страх перед незнакомыми собаками.

У некоторых собак также развивается состояние, известное как тревога разлуки — животные начинают сильно нервничать и страдать, когда остаются без хозяина. Оставшись в одиночестве, такие собаки часто начинают вести себя деструктивно: например, портят вещи или чрезмерно много лают.

Впрочем, важно помнить, что не каждая собака, стремящаяся постоянно находиться рядом с человеком, обязательно страдает тревожным расстройством, хотя отличить одно от другого бывает непросто.

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