Собака всюди ходить слідом: коли це викликає розчулення, а коли варто почати хвилюватися

Бажання улюбленця всюди слідувати за вами може здатися дуже зворушливим, проте вчені застерігають, що така поведінка може свідчити про щось тривожне.

Власники собак у соціальних мережах часто діляться відеороликами своїх улюбленців, які всюди слідують за ними по п’ятах, не відстаючи ні на секунду. Така поведінка тварини може здатися дуже зворушливою, проте експерти застерігають: вона може вказувати на більш серйозні проблеми, пише Daily Mail.

За словами експерта з поведінки собак із Техаського університету, професора Бонні Бівер, собаки, як і люди, мають різні характери: деякі з них від природи схильні до тривожності; деякі з них неймовірно прив’язані до своїх господарів, а тому їх часто називають собаками-липучками.

Однак іноді така поведінка собаки може свідчити про те, що ваш улюбленець страждає від тривоги та розлуки. Втім, не варто панікувати: фахівці запевняють, що нав’язлива поведінка не обов’язково свідчить про якісь проблеми зі здоров’ям або психікою.

Останнім часом у TikTok термін "собака-липучка" став вірусним: власники діляться історіями про життя з тваринами, які буквально ходять по п’ятах за своїми господарями. Наприклад, в одному з роликів господар показує, як його собака ходить за ним по дому, поки він займається своїми справами. В іншому відео собака слідувала за господарем по дому й гавкала, якщо на неї не звертали уваги.

За словами ветеринара, доктора Шарлотти Іннесс, собаки-"липучки" обожнюють фізичний контакт і воліють бути буквально прив’язаними до своїх власників, слідуючи за ними по п’ятах. Вважається, що така поведінка частіше зустрічається у порід, виведених для тісної взаємодії з людиною та орієнтованих на власника — наприклад, лабрадорів, золотистих ретриверів, бордер-колі та мініатюрних порід.

Багатьом власникам може подобатися така прив’язаність, але експерти застерігають, що така поведінка також може бути ознакою тривожності. Згідно з дослідженнями, від 70 до 80 % собак демонструють хоча б одну ознаку тривожної поведінки — найчастіше це чутливість до шуму та страх перед незнайомими собаками.

У деяких собак також розвивається стан, відомий як тривога розлуки — тварини починають сильно нервувати та страждати, коли залишаються без господаря. Залишившись наодинці, такі собаки часто починають поводитися деструктивно: наприклад, псують речі або надмірно гавкають.

Втім, важливо пам’ятати, що не кожна собака, яка прагне постійно перебувати поруч із людиною, обов’язково страждає на тривожний розлад, хоча розрізнити одне від іншого буває непросто.

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