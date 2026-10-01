У Китаї виявлено новий вид птахів: це проливає світло на еволюцію польоту (фото)

Вчені стверджують, що у нового виду спостерігаються ознаки самостійного розвитку деяких рис, характерних для польоту птахів.

На північному сході Китаю виявлено скам’янілості абсолютно нового для науки виду. Вважається, що він належить до групи мікрорапторінів — дрібних хижаків, які є близькими родичами птахів. Зразок зберігся напрочуд добре, що дозволило вченим краще зрозуміти, як відбувалася еволюція польоту в різних групах динозаврів, пише IFLScience.

За словами дослідників, екземпляр було виявлено у місцевого фермера неподалік від селища Ламадуна, а потім передано до музею Університету Хебей GEO у 2023 році. Новий вид отримав назву Norellraptor barsboldi, а аналіз показує, що довжина тварини становить 57 сантиметрів, а особливості розташування скелета вказують на те, що це була доросла особина віком три роки або старше на момент загибелі.

Зазначимо, що мікрорапторини — родичі знаменитого велоцираптора, які ставлять перед вченими цікаві питання щодо еволюції польоту. Вчені вважають, що ці тварини, ймовірно, могли плавати в повітрі, а, можливо, також здійснювали активні перельоти. Деякі експерти вважають, що ця здатність розвинулася у них незалежно від еволюційної лінії, що веде до птахів. Це вказує на те, що передумови для польоту у групи Paraves виникли двічі.

Обидві назви нових видів вшановують палеонтологів, які досліджували птахоподібних динозаврів Фото: Nature Communications

Втім, існує й альтернативна гіпотеза, згідно з якою певна форма польоту з’явилася ще на найраніших етапах еволюції Paraves. Згодом вона була втрачена або вдосконалена залежно від лінії розвитку.

У ході нового дослідження вчені порівняли нещодавно виявлений скелет зі скелетами споріднених видів. Результати аналізу вказують на те, що нова знахідка суперечить теорії єдиного походження польоту, оскільки ознаки, пов’язані з польотом, у мікрорапторінів і птахів, ймовірно, розвинулися в різній послідовності.

Крім того, у сучасних птахів, з якими вчені порівнювали новий вид, спостерігався певний баланс між швидкістю росту передніх і задніх кінцівок: задні стають функціональними раніше, а крилам потрібно більше часу для досягнення зрілості. Однак аналіз мікроскопічної структури кісток показує, що у мікрорапторінів відмінностей не спостерігалося.

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