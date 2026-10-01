В Китае обнаружен новый пернатый вид: проливает свет на эволюцию полета (фото)

Ученые утверждают, что у нового вида наблюдаются признаки независимого развития некоторых черт, характерных для полета птиц.

На северо-востоке Китая обнаружены окаменелости совершенно нового для наука вида. Считается, что он относится к группе микрорапторинов — мелких хищников, являющихся близкими родственниками птиц. Образец сохранился поразительно хорошо, что позволило ученым лучше понять, как происходила эволюция полета в различных группах динозавров, пишет IFLScience.

По словам исследователей, экземпляр был обнаружен у местного фермера недалеко от поселка Ламадуна, а затем был передан в музей Университета Хэбэй GEO в 2023 году. Новый вид получил название Norellraptor barsboldi, а анализ показывает, что длина животного составляет 57 сантиметров, а особенности залегания скелета указывают на то, что это была взрослая особь в возрасте трех лет или старше на момент гибели.

Отметим, что микрорапторины — родственники знаменитого велоцираптора, которые ставят перед учеными интересные вопросы об эволюции полета. Ученые полагают, что эти животные, вероятно, могли планировать, а, возможно, также совершали активные перелеты. Некоторые эксперты полагают, что эта способность развилась у них независимо от эволюционной линии, ведущей к птицам. Это указывает на то, что предпосылки к полету у группы Paraves возникли дважды.

Both names of the new species honor palaeontologists who studied bird-like dinosaurs Фото: Nature Communications

Впрочем, существует и альтернативная гипотеза, согласно которой некая форма полета появилась еще на самых ранних этапах эволюции Paraves. Позже она была утрачена или усовершенствована в зависимости от линии развития.

В ходе нового исследования ученые сравнили недавно обнаруженный скелет со скелетами родственных видов. Результаты анализа указывают на то, что новая находка противоречит теории единого происхождения полета, поскольку признаки, связанные с полетом, у микрорапторинов и птиц, вероятно, развились в разной последовательности.

Кроме того, у современных птиц, с которыми ученые сравнивали новый вид, наблюдался определенный баланс между скоростью роста передних и задних конечностей: задние — становятся функциональными раньше, а крыльям требуется больше времени для достижения зрелости. Однако анализ микроскопической структуры костей показывает, что у микрорапторинов различий не наблюдалось.

Другие новости науки