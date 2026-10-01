Неожиданное открытие: в мультфильме "Король лев" допущена серьезная ошибка

Исследователи четыре года наблюдали за львами и сделали неожиданное открытие — ранее это поведение хищников ускользало от ученых.

Когда речь заходит о гиенах, на ум часто приходят оппортунисты, какими они показаны в мультфильме "Король лев": животные, которые просто следуют за львами и питаются остатками их добычи. Однако теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что в популярном мультфильме была допущена серьезная ошибка, пишет Science Focus.

В ходе недавнего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Ethology, команда под руководством доктора Нэнси Баркера из Университета Квазулу-Натал снабдила животных в Намибии и Ботсвана GPS-ошейниками. Ошейники были надеты на 17 львов и 14 гиен — они передавали GPS-сигналы каждые 5 минут днем и каждые 30 минут ночью. Это позволило ученым отслеживать перемещения животных на территории площадью 17 500 квадратных километров.

По словам доктора Баркер, они с коллегами наблюдали за животными в течение четырех лет и сделали невероятное открытие: именно львы, особенно самцы, приближаются к гиенам, а не наоборот. Такое наблюдение свидетельствует о том, что взаимоотношения между этими животными гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Отметим, что ученые решили провести это исследование после того, как в рамках своей магистерской диссертации изучала бурых гиен и заподозрили, что взаимодействие львов и гиен имеет скрытые от глаз нюансы.

В общей сложности ученые проанализировали тысячи случаев взаимодействия и обнаружили, что самцы львов неизменно приближались к гиенам, а те отступали — причем, порой на многие километры. Любопытно, что поведение львиц в этом контексте было гораздо менее однозначным.

По словам доктора Баркер, гиены действительно пользуются добычей, убитой львами — эта репутация вполне заслужена. Однако ученые также наблюдали, как гиены успешно отирали пищу у львиц на обоих участках исследования.

Несмотря на то, что ученые обнаружили, что именно львы приближались к гиенам, им так и не удалось объяснить, почему они это делают. Однако доктор Баркер предполагает, что хищниками, вероятно, двигало любопытство по отношению к соперникам или желание утвердить свое доминирование. С другой стороны, возможно, что львы следовали за гиенами, поскольку последние указывали путь к местам, где была добыча.

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