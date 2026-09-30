Совершенно особенные рыжие коты произвели фурор в мире генетики: чем братья удивили ученых (фото)

Гэри и Шэгги — первые известные домашние кошки с редким синдромом Марфана. Эти братья настолько особенные, что произвели фурор в мире кошачьей генетики.

Рыжие коты Гэри и Шэгги — совершенно особенные животные. Недавнее исследование показало, что они — первые известны домашние животные, у которых был обнаружен синдром Марфана. Отметим, что это генетическое заболевание встречается довольно редко не только в мире животных, но и у людей — им страдает примерно один человек из 4000, пишет IFLScience.

Синдром Марфана — нарушение работы соединительной ткани, которая удерживает на месте все органы и структуры организма. Когда этот "каркас" меняется, симптомы фактически могут проявиться в любой части тела. Исследования также показали, что в основе синдрома Марфана лежит мутация гена фибриллина-1 (FBN1).

Согласно данным фонда Marfan Foundation, у людей, страдающих от этого синдрома, чаще всего возникают проблемы с сосудистой системой, кожей, костями, легкими, глазами и головами. Часто у пациентов наблюдается близорукость, а череп может иметь более вытянутую и узкую форму, что приводит к таким особенностям, как скученность зубов или характерный разрез глаз — с опущенными внешними уголками.

Ученые отмечают, что среди пациентов с синдромом Марфана также широко распространены проблемы с сердцем и кровеносными сосудами — они затрагивают около 90% всех людей с синдромом. Эти нарушения могут быть серьезными и опасными для жизни, однако после постановки диагноза существуют методы лечения.

Отметим, что в большинстве случаев синдром Марфана передается по наследству, однако порой мутации гена FBN1 могут возникать и спонтанно. В таких ситуациях на диагноз могут указывать определенные физические признаки — например, форма глаз и необычно длинные конечности, характерные для людей с этим заболеванием.

Конечности Гэри были намного длиннее, чем в среднем у короткошерстных котов Фото: Nicole Desmond

Именно это, к слову, наблюдалось у Гэри и Шэгги — еще в юном возрасте у них наблюдались заметно удлиненные лапы. Например, исследователи обнаружили, что лучевая и большеберцовая кости Гэри были более чем на 42% длиннее, чем у среднестатистического самца домашней короткошерстной кошки.

Дальнейшие исследования также выявили отклонения в строении глаз и аорты, которая является главной артерией организма. По словам старшего соавтора исследования, доцента Корнеллского университета, доктора Жаклин Эванс, все признаки указывали на синдром Марфана.

Поза, в которой сидел Шэгги, была несколько необычной Фото: Nicole Desmond

Столь редкий случай объединил большую междисциплинарную команду ветеринарных специалистов и генетиков из научных учреждений США и Европы. Анализы подтвердили наличие у кошек мутаций в гене FBN1. Более того, в обоих случаях были затронуты обе копии гена — это стало настоящей неожиданностью для ученых, поскольку у людей для развития синдрома Марфана до достаточно одной мутировавшей копии, а особи, у которых поражены обе копии встречаются крайне редко.

Исследователи обнаружили, что в случае рыжих котов мутация не привела к полному прекращению работы гена, поэтому организмы животных все еще могли вырабатывать некоторое количество белка FBN1. Считается, что именно это позволило Гэри и Шэгги достичь взрослого возраста — впрочем, один из этапов лечения потребовал удаления глаз животного. Шэгги прожил 7 лет и 2 месяца, а его брат Гэри — 5 лет и 10 месяцев.

К слову, ранее синдром Марфана был обнаружен лишь у одного вида животных, кроме людей — у коров.

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