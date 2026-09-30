Назван самый толстый мишка 2026 года: корона перешла к новому "толстяку" (видео)

Подведены итоги "Недели толстого медведя" — победителем стал медведь № 89, так же известный, как Бэкпэк.

Ежегодно в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске проводят "Неделю толстого медведя". В этом конкурсе любители медведей со всего мира голосуют онлайн за самых упитанных животных, обитающих в национальном парке. Теперь сотрудники заповедника подвели итоги конкурса, назвав имя медведя, которому достался титул главного "толстяка" в 2026 году, пишет Popular Science.

В этом году корона перешла к новому "толстяку": медведь № 89 по прозвищу Бэкпэк (Backpack — "Рюкзак") официально признан чемпионом "Недели толстого медведя" 2026 года. В финале конкурса он обошел медведя № 910.

Отметим, что в прошлом году Бэкпэк отобрал титул у прошлогоднего чемпиона — медведя № 32 (Чанка). Увы, в этом году Чанк выбыл из борьбы еще в первом раунде, состоявшемся 24 сентября, уступив медведю № 164 (Баки Денту) — мастеру рыбной ловли и новичку в Катмае.

Что известно о Бэкпэке? Свое весьма подходящее прозвище медведь получил благодаря привычке в детстве ездить на спине у матери, переходя реку Брукс. Его мать — легенда Катмая и бывшая чемпионка "Недели толстого медведя", медведица № 435 (Холли).

Бэкпэку 20,5 лет и он один из самых постоянных обитателей района водопада Брукса. Однако его жизнь вовсе не была простой: весной 2007 года, будучи годовалым медвежонком, он вышел из берлоги с травмой ноги, которая мешала ему нормально ходить и ставила под угрозу его жизнь. Тогда рейнджеры опасались, что он не переживет сезон, но благодаря помощи матери Бэкпэку удалось выздороветь и вырасти до внушительных размеров.

По словам сотрудников парка, несмотря на внушительные габариты, Бэкпэк излучает спокойную силу и не проявляет агрессии к сородичам. Кроме того, Бэкпэк предпочитает проводить время чуть ниже по течению, на своем любимом камне.

Бэкпэк вышел в финал 2026 года в ходе одного из самых упорных голосований за всю историю "Недели толстого медведя": в полуфинале он опередил Баки Дента менее чем на один процентный пункт. Отметим, что "жаркая битва" медведей стартовала 22 сентября — в соревнованиях приняли участие 16 взрослых медведей, которых условно можно разделить на четыре основные группы:

медведицы с медвежатами;

самки без потомства;

молодые особи;

взрослые самцы.

Другие новости науки