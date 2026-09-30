Оголошено найтовстішого ведмедика 2026 року: титул перейшов до нового "товстуна" (відео)

Підбито підсумки "Тижня товстого ведмедя" — переможцем став ведмідь № 89, також відомий як Бекпек.

Щороку в національному парку та заповіднику Катмай на Алясці проводять "Тиждень товстого ведмедя". У цьому конкурсі любителі ведмедів з усього світу голосують онлайн за найупитаніших тварин, що мешкають у національному парку. Тепер співробітники заповідника підбили підсумки конкурсу, назвавши ім’я ведмедя, якому дістався титул головного "товстуна" у 2026 році, пише Popular Science.

Цього року корона перейшла до нового "товстуна": ведмідь № 89 на прізвисько Бекпек (Backpack — "Рюкзак") офіційно визнаний чемпіоном "Тижня товстого ведмедя" 2026 року. У фіналі конкурсу він випередив ведмедя № 910.

Зазначимо, що минулого року Бекпек відібрав титул у торішнього чемпіона — ведмедя № 32 (Чанка). На жаль, цього року Чанк вибув із змагань ще в першому раунді, що відбувся 24 вересня, поступившись ведмедю № 164 (Бакі Денту) — майстру риболовлі та новачкові в Катмаї.

Що відомо про Бекпека? Своє дуже влучне прізвисько ведмідь отримав завдяки звичці в дитинстві їздити на спині у матері, переправляючись через річку Брукс. Його мати — легенда Катмая та колишня чемпіонка "Тижня товстого ведмедя", ведмедиця № 435 (Холлі).

Бекпеку 20,5 років, і він — один із найпостійніших мешканців району водоспаду Брукса. Однак його життя аж ніяк не було простим: навесні 2007 року, будучи однорічним ведмежам, він вийшов із барлоги з травмою ноги, яка заважала йому нормально ходити й ставила під загрозу його життя. Тоді рейнджери побоювалися, що він не переживе сезон, але завдяки допомозі матері Бекпеку вдалося одужати й вирости до значних розмірів.

За словами співробітників парку, попри свої значні розміри, Бекпек випромінює спокійну силу і не виявляє агресії щодо своїх побратимів. Крім того, Бекпек воліє проводити час трохи нижче за течією, на своєму улюбленому камені.

Бекпек вийшов у фінал 2026 року в результаті одного з найзапекліших голосувань за всю історію "Тижня товстого ведмедя": у півфіналі він випередив Бакі Дента менш ніж на один процентний пункт. Зазначимо, що "запекла битва" ведмедів розпочалася 22 вересня — у змаганнях взяли участь 16 дорослих ведмедів, яких умовно можна розділити на чотири основні групи:

ведмедиці з ведмежатами;

самки без потомства;

молоді особини;

дорослі самці.

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