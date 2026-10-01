Несподіване відкриття: у мультфільмі "Король Лев" допущено серйозну помилку

Дослідники чотири роки спостерігали за левами й зробили несподіване відкриття — раніше така поведінка хижаків залишалася непоміченою вченими.

Коли мова заходить про гієн, на думку часто спадають опортуністи, якими їх зображено у мультфільмі "Король Лев": тварини, які просто слідують за левами та харчуються залишками їхньої здобичі. Однак тепер у новому дослідженні вчені виявили, що в популярному мультфільмі була допущена серйозна помилка, пише Science Focus.

У ході нещодавнього дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Frontiers in Ethology, команда під керівництвом доктора Ненсі Баркер з Університету Квазулу-Натал оснастила тварин у Намібії та Ботсвані GPS-нашийниками. Нашийники були надіті на 17 левів і 14 гієн — вони передавали GPS-сигнали кожні 5 хвилин вдень і кожні 30 хвилин вночі. Це дозволило вченим відстежувати переміщення тварин на території площею 17 500 квадратних кілометрів.

За словами доктора Баркера, вони разом із колегами спостерігали за тваринами протягом чотирьох років і зробили неймовірне відкриття: саме леви, особливо самці, наближаються до гієн, а не навпаки. Таке спостереження свідчить про те, що взаємини між цими тваринами набагато складніші, ніж вважалося раніше.

Зазначимо, що вчені вирішили провести це дослідження після того, як у рамках своєї магістерської дисертації вивчали бурих гієн і запідозрили, що взаємодія левів і гієн має приховані від очей нюанси.

Загалом вчені проаналізували тисячі випадків взаємодії та виявили, що самці левів незмінно наближалися до гієн, а ті відступали — причому, інколи на багато кілометрів. Цікаво, що поведінка левиць у цьому контексті була набагато менш однозначною.

За словами доктора Баркера, гієни дійсно харчуються здобиччю, вбитою левами — ця репутація цілком заслужена. Однак вчені також спостерігали, як гієни успішно відбирали їжу у левиць на обох ділянках дослідження.

Незважаючи на те, що вчені виявили, що саме леви наближалися до гієн, їм так і не вдалося пояснити, чому вони це роблять. Однак доктор Баркер припускає, що хижаків, ймовірно, рухала цікавість щодо суперників або бажання утвердити своє домінування. З іншого боку, можливо, що леви слідували за гієнами, оскільки останні вказували шлях до місць, де була здобич.

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