Колонізатори від бога: на Землі є лише одна істота, здатна вижити на Марсі

Як би нам не хотілося колонізувати Червону планету, люди навряд чи довго протрималися б в умовах Марса. Однак на нашій планеті є істота, здатна це зробити.

Марс — неймовірно негостинне місце для будь-якого організму, що мешкає на Землі. Середня температура поверхні Червоної планети становить -63 °C, і вона ніде не піднімається вище нуля, окрім як безпосередньо на екваторі в літній період. Атмосферний тиск тут відповідає земному на висоті 35 кілометрів — для порівняння, це значно вище крейсерської висоти польоту пасажирських авіалайнерів. До того ж ця розріджена атмосфера майже повністю складається з вуглекислого газу, містячи лише незначні сліди кисню, пише Science Focus.

Але навіть це ще не все: рівень радіації на Марсі перевищує земний у 400 разів; крім того, тут немає рідкої води, за винятком дуже рідкісних солоних струменів. Здавалося б, ніщо з того, що існує на Землі, не змогло б пристосуватися до таких умов, але це не зовсім так. За словами вчених, на Землі є одна істота, яка продемонструвала здатність протистояти таким умовам.

У період з 2008 по 2018 рік Європейське космічне агентство провело серію експериментів на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Під час цих експериментів різні організми та насіння зазнали впливу умов, що імітують марсіанські.

Результати експериментів показали, що тихоходки, гриби та деякі бактерії виживали понад рік, але лише перебуваючи у стані спокою — наприклад, у вигляді спор або цист. Деякі лишайники та водорості виявилися більш стійкими — продемонстрували ознаки метаболічної активності, коли були частково захищені від радіації. На Марсі подібні умови могли б забезпечити шари ґрунту або тріщини в скелях.

У 2024 році китайські дослідники довели, що пустельний мох Syntrichia caninervis здатний витримувати марсіанські умови. Втім, витримувати — це зовсім не означає, що він здатний повноцінно жити й розвиватися в марсіанських умовах. Результати дослідження показали, що мох зміг відновитися після тижня перебування в імітованому марсіанському середовищі, а потім знову почав нормально рости. Однак вчені не виявили жодних ознак метаболічної активності в той період, коли рослина перебувала в цих умовах.

За словами вчених, ситуація може бути ще гіршою. Справа в тому, що в марсіанському ґрунті містяться перхлорати — дуже агресивні окислювачі, токсичні для клітин і здатні пошкоджувати ДНК. Під впливом ультрафіолетового випромінювання, характерного для Марса, їхня реакційна здатність ще більше зростає. Зазначимо, що під час китайського експерименту перхлорати не додавалися до штучно створеного марсіанського середовища; якби їх включили до складу, мох, найімовірніше, загинув би практично миттєво.

Відомо, що на Землі існують гриби, здатні виживати в присутності перхлоратів, а також деякі бактерії, які використовують їх як джерело енергії та розщеплюють на нешкідливі побічні продукти. Однак для життєдіяльності та росту цим організмам також необхідні вода та вищі температури.

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