Колонизаторы от бога: на Земле есть лишь одно существо, способное выжить на Марсе

Как бы нам не хотелось колонизировать Красную планету, люди вряд ли долго продержались бы в условиях Марса. Однако на нашей планете есть существо, способное сделать это.

Марс — невероятно негостеприимное место для любого организма, живущего на Земле. Средняя температура поверхности Красной планеты составляет -63°C и она не поднимается выше нуля нигде, кроме как непосредственно на экваторе в летний период. Атмосферное давление здесь соответствует земному на высоте 35 километров — для сравнения, это значительно выше крейсерской высоты полета пассажирских авиалайнеров. К тому же эта разреженная атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа, содержа лишь ничтожные следы кислорода, пишет Science Focus.

Но даже это еще не все: уровень радиации на Марсе превышает земной в 400 раз; кроме того, здесь отсутствует жидкая вода, а исключением очень редких соленых струек. Казалось бы, ничто из жизни на Земле не смогло бы приспособиться к таким условиям, но это не совсем так. По словам ученых, на Земле есть одно существо, продемонстрировавшее способность противостоять таким условиям.

В период с 2008 по 2018 год Европейское космическое агентство провело серию экспериментов на борту Международной космической станции (МКС). В ходе этих экспериментов различные организмы и семена подверглись воздействию условий, имитирующих марсианские.

Результаты экспериментов показали, что тихоходки, грибы и некоторые бактерии выживали более года, но только находясь в состоянии покоя — например, в виде спор или цист. Некоторые лишайники и водоросли оказались более стойкими — продемонстрировали признаки метаболической активности, когда были частично защищены от радиации. На Марсе подобные условия могли бы обеспечить слои грунта или трещины в скалах.

В 2024 китайские исследователи доказали, что пустынный мох Syntrichia caninervis способен выдерживать марсианские условия. Впрочем выдерживать, вовсе не значит, что они способны полноценно жить и развиваться в марсианских условиях. Результаты исследования показали, что мох смог восстановиться после недели пребывания в имитированной марсианской среде, а затем вновь начал нормально расти. Однако ученые не обнаружили никаких признаков метаболической активности в тот период, когда растение находилось в этих условиях.

По словам ученых, ситуация может быть еще хуже. Дело в том, что в марсианском грунте содержатся перхлораты — весьма агрессивные окислители, токсичные для клеток и способные повреждать ДНК. Под воздействием ультрафиолетового излучения, характерного для Марса, их реакционная способность еще больше возрастает. Отметим, что в ходе китайского эксперимента перхлораты не добавлялись в искусственно созданную марсианскую среду; если бы их включили в состав, мох, скорее всего, погиб бы практически мгновенно.

Известно, что на Земле существуют грибы, способные выживать в присутствии перхлоратов, а также некоторые бактерии, использующие их в качестве источника энергии и расщепляющие до безвредных побочных продуктов. Однако для жизнедеятельности и роста этим организмам также необходимы вода и более высокие температуры.

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