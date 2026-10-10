В Египте в затонувшем дворце впервые нашли кольцо с изображением исчезнувшего чуда света (фото)

Бронзовое кольцо с изображением Александрийского маяка было найдено под водой среди руин древнего дворца.

Археологи обнаружили бронзовый перстень с изображением Александрийского маяка, одного из чудес света. Кольцо нашли под водой в Средиземном море недалеко от города Александрия в Египте, пишет Live Science.

Европейские и египетские археологи обнаружили бронзовое кольцо среди руин дворца правителей Египта на острове Антиродос, который находится под водой. По словам ученых, перстень с изображением Александрийского маяка был обнаружен впервые.

Дворец, среди руин которого обнаружен ценный артефакт, был резиденцией египетских фараонов эпохи Птолемеев (304–30 гг. до н. э.). Это была династия правителей Египта, происходившая от одного из полководцев Александра Македонского.

Европейские и египетские археологи обнаружили бронзовое кольцо среди руин дворца правителей Египта на острове Антиродос, который находится под водой Фото: Live Science

Александрийский маяк был построен на острове Фарос примерно в 280 году до н.э. Его высота составляла 120-140 метров. Он указывал кораблям безопасный путь в гавань Александрии с помощью системы зеркал и огня. Маяк использовали до Средних веков, но серия землетрясений в начале XIV века разрушила маяк, и он исчез под водой. Хотя со временем внешний вид маяка менялся, известно, что на его вершине находилась статуя, как считается бога Зевса, державшая масляный светильник.

Александрийский маяк был построен на острове Фарос примерно в 280 году до н.э Фото: Wikipedia

Ученые считают, что владелец бронзового перстня мог использовать его для создания печатей на мягких материалах, таких как глина или воск. Обнаружение кольца среди руин дворца на острове Антиродос позволяет предположить, что это здание использовалось для выполнения административных функций, связанных с маяком, говорят археологи.

Изображение чуда света на кольце похоже на изображения Александрийского маяка на древних монетах II века. Они относятся к эпохе Птолемеев и римскому периоду в истории Египта (с 29 года до н. э. по 395 год н. э.).

Исследования, проводившиеся в последние годы у побережья Александрии, позволили получить дополнительную информацию о маяке, в частности, о том, как именно он выглядел. Эти данные помогают ученым, работающим над его цифровой реконструкцией.

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