У Єгипті в затонулому палаці вперше знайшли перстень із зображенням зниклого чуда світу (фото)

Бронзове кільце із зображенням Александрійського маяка було знайдено під водою серед руїн стародавнього палацу.

Археологи виявили бронзовий перстень із зображенням Александрійського маяка, одного з чудес світу. Перстень знайшли під водою у Середземному морі неподалік від міста Александрія в Єгипті, пише Live Science.

Європейські та єгипетські археологи виявили бронзове кільце серед руїн палацу єгипетських правителів на острові Антиродос, який знаходиться під водою. За словами вчених, перстень із зображенням Александрійського маяка було виявлено вперше.

Палац, серед руїн якого було виявлено цінний артефакт, був резиденцією єгипетських фараонів епохи Птолемеїв (304–30 рр. до н. е.). Це була династія правителів Єгипту, що походила від одного з полководців Александра Македонського.

Європейські та єгипетські археологи виявили бронзове кільце серед руїн палацу єгипетських правителів на острові Антиродос, який знаходиться під водою Фото: Live Science

Александрійський маяк було збудовано на острові Фарос приблизно у 280 році до н. е. Його висота становила 120–140 метрів. Він вказував кораблям безпечний шлях до гавані Александрії за допомогою системи дзеркал і вогню. Маяк використовували аж до Середньовіччя, але серія землетрусів на початку XIV століття зруйнувала маяк, і він зник під водою. Хоча з часом зовнішній вигляд маяка змінювався, відомо, що на його вершині стояла статуя, як вважається, бога Зевса, що тримала масляну лампу.

Александрійський маяк було збудовано на острові Фарос приблизно у 280 році до н. е. Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що власник бронзового персня міг використовувати його для створення печаток на м’яких матеріалах, таких як глина чи віск. Знахідка персня серед руїн палацу на острові Антиродос дозволяє припустити, що ця будівля використовувалася для виконання адміністративних функцій, пов’язаних із маяком, зазначають археологи.

Зображення чуда світу на персні схоже на зображення Олександрійського маяка на стародавніх монетах II століття. Вони відносяться до епохи Птолемеїв та римського періоду в історії Єгипту (з 29 року до н. е. по 395 рік н. е.).

Дослідження, що проводилися останніми роками біля узбережжя Александрії, дали змогу отримати додаткову інформацію про маяк, зокрема про те, як саме він виглядав. Ці дані допомагають вченим, які працюють над його цифровою реконструкцією.

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