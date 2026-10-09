Перші фараони Стародавнього Єгипту брали з собою в могилу всю свою свиту: на них чекав жахливий кінець

Новий аналіз черепів віком 5000 років показує, якою жахливою смертю загинули придворні фараонів Першої династії.

100 років тому єгиптологи виявили велику кількість додаткових поховань навколо похоронних комплексів фараонів Першої династії. Ця знахідка вказувала на те, що цих людей, які входили до свити фараонів, було спеціально вбито. Хоча те, як саме було вбито цих придворних, залишається загадкою, вчені виявили у деяких із них травми голови, завдані гострим предметом. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Environmental Archaeology, пише Popular Mechanics.

У 1920-х роках єгиптологи проводили розкопки в стародавньому місті Абідос, де розташовані поховання фараонів Стародавнього Єгипту з Першої династії епохи Раннього царства (3120 — 2649 роки до н. е.). Поруч із гробницями фараонів було виявлено сотні додаткових поховань. Вчені припустили, що це придворні фараонів, яких спеціально вбили, щоб ті супроводжували правителя в потойбічному світі та служили йому там. Ця практика виникла за часів другого фараона Першої династії на ім’я Хор Аха, і вважається, що вона зникла вже на початку епохи Другої династії, тобто приблизно у 3000 році до н. е.

Вчені вирішили провести нове дослідження черепів, виявлених 100 років тому, віком близько 5000 років, та провести їхній новий аналіз, щоб краще зрозуміти ймовірний ритуал людських жертвоприношень у Стародавньому Єгипті. За словами вчених, незрозуміло, чому на одних черепах видно явні сліди смертельних травм, завданих гострим предметом, тоді як на інших ознак насильства немає. Автори дослідження виявили лінійні переломи черепа, характерні для травм, завданих гострим предметом.

У міру еволюції похоронних обрядів єгиптяни перестали вбивати придворних фараона, замінивши їх статуетками ушебті Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites

Існує безліч зображень фараонів, які вбивають ворогів булавою, але удар булавою спричиняє втиснуті переломи, які зовсім не схожі на ті, що спостерігалися на черепах. Виявлені переломи черепа зазвичай виникають під час удару широким плоским гострим предметом. На переломах не було слідів загоєння, а отже, вони були завдані безпосередньо перед смертю. Таким чином, цілком імовірно, що саме ці удари стали причиною смерті.

Однак удар, завданий гострим предметом, з великою ймовірністю мав би розколоти череп, але подібних тріщин виявлено не було. Вчені не виключають можливості того, що ці удари могли бути завдані вже після природної смерті придворних фараона, або ж їх попередньо отруїли чи задушили.

Автори дослідження зазначають, що початкова гіпотеза щодо практики принесення в жертву придворних фараона після його смерті може бути правильною, але нові дані роблять цю гіпотезу не такою однозначною.

За словами вчених, у міру еволюції похоронних обрядів єгиптяни перестали вбивати придворних фараона, замінивши їх статуетками ушебті, яких розміщували в гробницях правителів. Ушебті мали виконувати всю необхідну роботу в потойбічному світі замість фараона.

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