У єгипетській піраміді виявили стародавнє заклинання: у самій гробниці нікого не знайшли

Археологи в Єгипті виявили вапнякову гробницю віком 1700 років, на якій викарбувано рідкісний вірш давньогрецькою мовою — ймовірно, скорботне послання сина, який оплакує смерть батька.

Гробниця з дахом у формі піраміди датується IV століттям, коли Єгипет перебував під владою Римської імперії. Дослідницька група виявила її в оазісі Дахла, неподалік від стародавнього міста Мотіс (сучасний Мут) — великого поселення в цьому оазісі, пише Live Science.

У гробниці, призначеній для подружньої пари, встановлено кам’яну плиту з віршем із 19 рядків давньогрецькою мовою; про це йдеться у заяві Міністерства туризму та старожитностей Єгипту. Покійного звали Пісехтес (Pisechtes), імовірно, він був суддею. При цьому в повідомленні не згадується про виявлення на місці розкопок людських останків.

У гробниці також є ієрогліфічні написи із заклинаннями, покликаними захистити покійного. Деякі з написів містять уривки з "Амдуату" — тексту, що оповідає про подорож бога Сонця підземним світом.

Археологи також виявили жертовний стіл, резервуар для ритуального обмивання, керамічні вироби та щонайменше одну монету із зображенням римського імператора Костянтина Великого, який правив імперією у 306–337 роках н. е. Костянтин відомий тим, що узаконив християнство та прийняв цю віру незадовго до смерті. Судячи з усього, усередині гробниці немає жодних християнських зображень чи текстів.

До входу в гробницю ведуть чотирнадцять сходинок; сам вхід прикрашений різними зображеннями, зокрема крилатим сонячним диском, фігурою бога Осіріса та двома кобрами.

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