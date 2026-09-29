В египетской пирамиде обнаружили древнее заклинание: в самой гробнице никого не нашли

Археологи в Египте обнаружили известняковую гробницу возрастом 1700 лет, на которой высечено редкое стихотворение на древнегреческом языке — вероятно, скорбное послание сына, оплакивающего смерть отца.

Гробница с крышей в форме пирамиды датируется IV веком, когда Египет находился под властью Римской империи. Исследовательская группа обнаружила ее в оазисе Дахла, недалеко от древнего города Мотис (современный Мут) — крупного поселения в этом оазисе, пишет Live Science.

В гробнице, предназначенной для супружеской пары, установлена ​​каменная плита со стихотворением из 19 строк на древнегреческом языке; об этом говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта. Покойного звали Писэхтес (Pisechtes), предположительно, он был судьей. При этом в сообщении не упоминается об обнаружении на месте раскопок человеческих останков.

В гробнице также имеются иероглифические надписи с заклинаниями, призванными защитить усопшего. Некоторые из надписей содержат фрагменты «Амдуат» — текста, повествующего о путешествии бога солнца через подземный мир.

Археологи также нашли жертвенный стол, резервуар для ритуального омовения, керамические изделия и как минимум одну монету с изображением римского императора Константина Великого, правившего империей в 306–337 годах н. э. Константин известен тем, что узаконил христианство и принял эту веру незадолго до смерти. Судя по всему, внутри гробницы нет никаких христианских изображений или текстов.

К входу в гробницу ведут четырнадцать ступеней; сам вход украшен различными изображениями, в том числе крылатым солнечным диском, фигурой бога Осириса и двумя кобрами.

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