В пирамиде Хеопса нашли зашифрованный код: он может указывать на ее настоящее предназначение

Великая пирамида или пирамида Хеопса веками прятали свои тайны за миллионами тонн камня. Автор новой научной работы утверждает, что главное послание пирамиды, возможно, все это время было на виду у всех.

Независимый исследователь Сефи Леви выдвинул гипотезу, согласно которой тщательно подобранные параметры внешних элементов монумента образуют числовую систему, призванную пережить своих создателей на тысячелетия. Предполагаемый код не высечен на стенах, а заложен в саму конструкцию пирамиды: в ее высоту, размеры основания, углы наклона граней и общую форму, пишет Daily Mail.

Леви утверждает, что эти параметры удивительным образом соотносятся с лунными циклами, календарем и движением планет, видимых невооруженным глазом. По его мнению, эти числа должны были навечно сохранить знания египтян о математике, исчислении времени и небесных светилах.

“Пирамиду построили на века не потому, что она содержала нечто ценное, она сама по себе представляла огромную ценность”, - пишет автор исследования.

В своей работе Леви утверждает, что пирамида – это не вместилище знаний. Они сама и есть знание, воплощенное в камне. Пока его работа носит чисто гипотетический характер, так как не проходила независимого научного рецензирования.

Официальная египтология рассматривает пирамиду как погребальное сооружение, возведенное для фараона Хеопса (Хуфу) примерно 4500 лет назад. Ни в одном древнем тексте не говорится о том, что в размерах пирамиды зашифрованы астрономические сведения.

Чтобы выявить предполагаемую закономерность, Леви проанализировал ключевые параметры пирамиды и произвел расчеты, используя дроби, характерные для древнеегипетских писцов.

Согласно выводам автора, полученные результаты неоднократно оказывались близки к числам, имеющим важное значение для математики и астрономии.

Так, один из простых расчетов дает число 27,5 — показатель, практически совпадающий с интервалом в 27,55 суток между последовательными лунными перигеями (моментами наибольшего сближения Луны с Землей).

Другой расчет дает ровно 70. Это число Леви связывает с периодом примерно в 70 суток между гелиакическим заходом и восходом Сириуса — временем, когда звезда была скрыта солнечным сиянием. Египетская традиция также связывала процесс мумификации с периодом примерно в 70 дней, хотя это совпадение не доказывает наличия преднамеренной связи.

Леви утверждает, что и другие расчеты соотносятся с повторяющимися циклами движения Сатурна, Юпитера, Венеры и Марса по земному небосводу.

В совокупности эта теория предполагает, что строители превратили пирамиду в своего рода вечную каменную летопись своих представлений о времени, пространстве и небесах.

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