У піраміді Хеопса знайшли зашифрований код: він може вказувати на її справжнє призначення

Велика піраміда, або піраміда Хеопса, століттями приховувала свої таємниці за мільйонами тонн каменю. Автор нової наукової праці стверджує, що головне послання піраміди, можливо, весь цей час було на очах у всіх.

Незалежний дослідник Сефі Леві висунув гіпотезу, згідно з якою ретельно підібрані параметри зовнішніх елементів монумента утворюють числову систему, покликану пережити своїх творців на тисячоліття. Передбачуваний код не викарбуваний на стінах, а закладений у саму конструкцію піраміди: у її висоту, розміри основи, кути нахилу граней та загальну форму, пише Daily Mail.

Леві стверджує, що ці параметри дивовижним чином співвідносяться з місячними циклами, календарем та рухом планет, видимих неозброєним оком. На його думку, ці числа мали назавжди зберегти знання єгиптян про математику, обчислення часу та небесні світила.

"Піраміду збудували на віки не тому, що вона містила щось цінне, а тому, що вона сама по собі мала величезну цінність", — пише автор дослідження.

У своїй праці Леві стверджує, що піраміда — це не сховище знань. Вона сама по собі є знанням, втіленим у камені. Поки що його праця має суто гіпотетичний характер, оскільки не пройшла незалежного наукового рецензування.

Офіційна єгиптологія розглядає піраміду як похоронну споруду, зведену для фараона Хеопса (Хуфу) приблизно 4500 років тому. У жодному стародавньому тексті не йдеться про те, що в розмірах піраміди зашифровані астрономічні відомості.

Щоб виявити передбачувану закономірність, Леві проаналізував ключові параметри піраміди та провів розрахунки, використовуючи дроби, характерні для давньоєгипетських писарів.

Згідно з висновками автора, отримані результати неодноразово виявлялися близькими до чисел, що мають важливе значення для математики та астрономії.

Так, один із простих розрахунків дає число 27,5 — показник, який практично збігається з інтервалом у 27,55 доби між послідовними місячними перигеями (моментами найбільшого зближення Місяця із Землею).

Інший розрахунок дає рівно 70. Це число Леві пов’язує з періодом приблизно в 70 діб між геліакічним заходом і сходом Сіріуса — часом, коли зірка була прихована сонячним сяйвом. Єгипетська традиція також пов’язувала процес муміфікації з періодом приблизно в 70 днів, хоча цей збіг не доводить наявності навмисного зв’язку.

Леві стверджує, що й інші розрахунки пов’язані з періодичними циклами руху Сатурна, Юпітера, Венери та Марса по земному небосхилу.

Загалом ця теорія передбачає, що будівельники перетворили піраміду на своєрідний вічний кам’яний літопис своїх уявлень про час, простір і небеса.

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