Археологи обнаружили тайные сооружения рядом с пирамидой в Египте: никто не видел их под песком (фото)

Величественные пирамиды Египта уже на протяжении веков ставят в тупик историков и инженеров. Огромные каменные блоки, точная конструкция и возраст продолжают вызывать вопросы о том, как людям удалось возвести эти удивительные сооружения более 4500 лет назад.

Новое археологическое исследование, проведенное недалеко от Каира, предоставило новые доказательства в пользу гипотезы о том, что древние строители при возведении пирамид в значительной степени полагались на тщательно организованные водные пути, пишет IFLScience.

Исследование было посвящено Красной пирамиде в некрополе Дахшур — одной из древнейших пирамид с гладкими гранями в Египте. Построенная во время правления фараона Снефера примерно между 2590 и 2575 годами до н. э., эта пирамида известна красноватым цветом своего известняка, обусловленным оксидом железа.

В XIX веке археологи обнаружили два длинных сооружения к юго-западу от памятника. На протяжении многих лет считалось, что эти сооружения были транспортными рампами или дамбами, которые использовались для перевозки строительных материалов из соседних карьеров.

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Водные пути позволяли лодкам перевозить известняковые блоки, древесину, продовольствие, рабочих и другие материалы Фото: Wikipedia

Недавние исследования древнего ландшафта Нила изменили эту точку зрения. В узком коридоре между Гизой и Лиштом расположено более 30 пирамид, что побудило исследователей предположить, что когда-то они были связаны с ответвлением Нила, которое с тех пор исчезло.

Опираясь на эту гипотезу, учёные из парижского научно-исследовательского института "Палеотехник" проанализировали спутниковые снимки вместе с картами водосборных бассейнов. Их выводы свидетельствуют о том, что два длинных сооружения вблизи Красной пирамиды на самом деле были плотинами, построенными для регулирования стока древнего водотока Вади-Дахшур.

По данным исследователей, длина этих сооружений составляет от 600 до 700 метров, и они образовывали единую систему. В исследовании поясняется: "Восточное сооружение, вероятно, служило главной плотиной для удержания воды, тогда как западное сооружение, оснащенное плотиной типа "утиный клюв", могло выполнять функцию регулирующей плотины, задерживая отложения и регулируя поток в отводной канал". Авторы добавили, что эта система, вероятно, регулировала паводковые воды, контролировала отложения и направляла воду в каналы вблизи пирамиды.

Археологи до сих пор пытаются объяснить, как миллионы каменных блоков, вес некоторых из которых достигал нескольких тонн, поднимали и устанавливали с поразительной точностью Фото: Wikimedia Commons

Команда считает, что эта сеть служила более широкой цели, чем просто уменьшение ущерба от наводнений. Стабильные водные пути, вероятно, позволяли лодкам доставлять известняковые блоки, древесину, продовольствие, рабочих и другие материалы непосредственно на строительную площадку. Перевозка тяжелых грузов по воде значительно сократила бы усилия, необходимые для транспортировки материалов через пустынную местность.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что подобные гидротехнические сооружения, возможно, до сих пор остаются погребенными под песками долины Нила. Исследователи написали: "Эти результаты подтверждают мнение о том, что управление водными ресурсами, включая регулирование паводков и контролируемое использование поверхностных вод за пределами поймы Нила, могло играть более значительную роль в инженерных стратегиях Древнего Царства, чем традиционно считалось".

Хотя это исследование подтверждает мнение о том, что водные пути помогали снабжать строительные площадки пирамид, многие загадки остаются неразгаданными. Археологи до сих пор пытаются объяснить, как миллионы каменных блоков, вес некоторых из которых достигал нескольких тонн, поднимали и устанавливали с чрезвычайной точностью.

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