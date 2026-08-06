Археологи знайшли таємні споруди поблизу піраміди у Єгипті: ніхто не бачив їх під піском (фото)

Величні піраміди Єгипту вже століттями ставлять у глухий кут істориків та інженерів. Величезні кам'яні блоки, точна конструкція та вік продовжують викликати питання щодо того, як людям вдалося звести дивовижні споруди понад 4500 років тому.

Нове археологічне дослідження, проведене поблизу Каїра, надало свіжі докази на користь гіпотези, що стародавні будівельники під час зведення пірамід значною мірою покладалися на ретельно організовані водні шляхи, пише IFLScience.

Дослідження було зосереджено на Червоній піраміді в некрополі Дахшур — одній із найдавніших пірамід з гладкими гранями в Єгипті. Зведена за правління фараона Снеферу приблизно між 2590 і 2575 роками до н. е., ця піраміда відома червонуватим кольором свого вапняку, спричиненим оксидом заліза.

У XIX столітті археологи виявили дві довгі споруди на південний захід від пам'ятки. Упродовж багатьох років вважалося, що ці споруди були транспортними рампами або дамбами, які використовувалися для перевезення будівельних матеріалів із сусідніх кар'єрів.

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Водні шляхи давали змогу човнам транспортувати вапнякові блоки, деревину, продовольство, робітників та інші матеріали Фото: Wikipedia

Нещодавні дослідження стародавнього ландшафту Нілу змінили цю точку зору. У вузькому коридорі між Гізою та Ліштом розташовано понад 30 пірамід, що спонукало дослідників припустити, що колись вони були пов'язані з відгалуженням Нілу, яке з того часу зникло.

Спираючись на цю гіпотезу, вчені з паризького науково-дослідного інституту "Палеотехнік" проаналізували супутникові знімки разом із картами водозбірних басейнів. Їхні висновки свідчать, що дві довгі споруди поблизу Червоної піраміди насправді були греблями, збудованими для регулювання стоку стародавнього водотоку Ваді-Дахшур.

За даними дослідників, довжина цих споруд становить від 600 до 700 метрів, і вони утворювали єдину систему. У дослідженні пояснюється: "Східна споруда, ймовірно, слугувала головною греблею для утримання води, тоді як західна споруда, оснащена греблею типу "качиний дзьоб", могла виконувати функцію регулюючої греблі, затримуючи осади та регулюючи потік у відвідний канал". Автори додали, що ця система, ймовірно, регулювала паводкові води, контролювала осади та спрямовувала воду до каналів поблизу піраміди.

Археологи досі намагаються пояснити, як мільйони кам'яних блоків, вага деяких з яких сягала кількох тонн, підіймали та встановлювали з надзвичайною точністю Фото: Wikimedia Commons

Команда вважає, що ця мережа слугувала ширшій меті, ніж просто зменшення збитків від повеней. Стабільні водні шляхи, ймовірно, давали змогу човнам транспортувати вапнякові блоки, деревину, продовольство, робітників та інші матеріали безпосередньо на будівельний майданчик. Перевезення важких вантажів водою значно зменшило б зусилля, необхідні для транспортування матеріалів через пустельну місцевість.

Результати дослідження також свідчать про те, що подібні гідротехнічні споруди, можливо, досі залишаються похованими під пісками долини Нілу. Дослідники написали: "Ці результати підкріплюють думку про те, що управління водними ресурсами, включаючи регулювання паводків та контрольоване використання поверхневих вод за межами заплави Нілу, могло відігравати більш значну роль у інженерних стратегіях Стародавнього Царства, ніж традиційно вважалося" .

Хоча це дослідження підкріплює думку про те, що водні шляхи допомагали забезпечувати будівельні майданчики пірамід, багато загадок залишається невирішеними. Археологи досі намагаються пояснити, як мільйони кам'яних блоків, вага деяких з яких сягала кількох тонн, підіймали та встановлювали з надзвичайною точністю.

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