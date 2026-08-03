Деталь авто чи частина НЛО: ніхто не може зрозуміти призначення 5000-річного артефакту (фото)

Деякі стародавні предмети продовжують ставити дослідників у глухий кут ще довго після їхнього виявлення. Один із найнезвичайніших прикладів походить з Єгипту, де ретельно витесаний кам'яний артефакт, вік якого становить близько 5000 років, не піддається жодному поясненню.

Артефакт, відомий як "Диск Сабу", був виявлений у 1936 році британським єгиптологом Волтером Браяном Емері під час розкопок у мастабі S3111 у Саккарі. Гробниця належала Сабу — важливому чиновнику Першої династії Єгипту, пише Arkeonews.

Діаметр "Диска Сабу" становить близько 61 сантиметра, а висота — трохи більше 10 сантиметрів. Він витесаний із метасильтстону — крихкого матеріалу, також відомого як сланець. За своїм зовнішнім виглядом артефакт відразу вирізняється серед інших кам'яних посудин того періоду.

Три тонкі вигнуті лопаті відходять від круглого корпусу й з'єднуються навколо опуклого центрального отвору, утворюючи форму, яку багато хто порівнює з пропелером, турбіною або навіть сучасною ковпаком колеса. Попри ці порівняння, цей предмет, безсумнівно, був виготовлений у Стародавньому Єгипті.

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Кам'яні посудини були поширені за часів найдавніших єгипетських династій, і вправні майстри виточували з твердого каменю чаші, глечики та обрядові посудини. Однак археологи не знайшли жодної іншої посудини з таким самим трилопатевим дизайном. Диск знайшли розбитим усередині гробниці, а згодом реставрували, але його пошкоджений стан не завадив дослідникам вивчити його незвичайну форму.

За своїм зовнішнім виглядом артефакт відразу вирізняється серед інших кам'яних посудин того періоду Фото: Public Domain

Найпростіше пояснення полягає в тому, що диск слугував церемоніальним посудом, який помістили в гробницю як частину похоронних дарів. Можливо, у ньому зберігали олію, їжу або інший цінний предмет, призначений для Сабу в загробному житті. Оскільки камінь тендітний, а виступаючі лопаті тонкі, багато дослідників вважають, що він ніколи не призначався для інтенсивного повсякденного використання, а мав символічне значення.

Інша можливість полягає в тому, що цей кам'яний артефакт був копією більш давнього предмета, спочатку виготовленого з металу. Стародавні єгипетські майстри іноді відтворювали металеві конструкції в камені, хоча оригінальні металеві версії рідко зберігалися упродовж століть. Якщо це сталося й у даному випадку, незвичайна форма, можливо, була більш практичною в металі, ніж у камені.

Існують також припущення, що диск використовувався як велика масляна лампа або як інструмент для змішування зерна та гарячої води під час виробництва пива. Хоча ці припущення привернули увагу, жодне з них не підкріплене достатніми доказами, щоб стати загальновизнаним поясненням.

Сучасний вигляд диска також надихнув на появу багатьох альтернативних теорій. Деякі твердження в Інтернеті описують його як частину стародавньої машини, насоса або турбіни. Інші стверджують, що він доводить існування забутої технології або навіть втручання іншопланетної цивілізації в Стародавньому Єгипті. Археологи зазначають, що цих тверджень не підкріплено жодними доказами.

Сьогодні реконструйований диск Сабу виставлений в Єгипетському музеї в Каїрі Фото: Wikimedia Commons

У гробниці Сабу не було знайдено жодних відповідних механічних деталей, валів чи пов'язаного з ними обладнання, а крихкий камінь був би непридатним для виконання багатьох складних завдань, передбачених цими теоріями. Навіть якщо сучасні репліки здатні переміщувати воду, це не доводить, що оригінальний об'єкт було створено саме для цієї мети.

Сьогодні реконструйований диск Сабу виставлений в Єгипетському музеї в Каїрі, де привертає увагу відвідувачів та дослідників. Його точне призначення залишається невідомим, нагадуючи нам, що навіть добре вивчені цивілізації можуть залишити після себе питання без чітких відповідей.

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