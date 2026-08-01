У Антарктиді, на глибині майже 200 метрів, знайшли щось живе: воно теж зацікавилося вченими (відео)

Значна частина земних океанів досі залишається невидимою, особливо під товстими шельфовими льодовиками Антарктиди. Одне з таких місць розташовувалося під шельфовим льодовиком Росса, де несподівана зустріч змінила уявлення дослідників про життя під льодом.

У 2009 році NASA пробурила свердловину глибиною 183 метрів крізь шельфовий льодовик Росса, щоб дослідити середовище під ним. Те, що вдалося знайти, вразило дослідників, пише ILFScience.

Під шельфовим льодовиком Росса знайшли щось живе

Хоча вчені й раніше пробурювали антарктичний лід, ця місія стала першою, під час якої вони опустили під шельф камеру, розроблену Лабораторією реактивного руху. Гляціолог Роберт Біндшадлер зазначив, що команда очікувала побачити у темних, ізольованих водах хіба що мікроорганізми.

Натомість камера зафіксувала амфіподу роду Lysianassus — невеликого ракоподібного, спорідненого з креветками, що плавав під льодом. "Ми всі скупчилися навколо монітора, просто зачаровані тим, що бачили на дні нашої свердловини", — розповів Біндшадлер. Він пояснив, що морський біолог був здивований, оскільки це місце знаходилося приблизно за 32 кілометрів від відкритого океану, що робило присутність такої складної тварини несподіваною.

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Біндшадлер також зазначив: "Ця істота займає досить високе місце в харчовому ланцюгу, і якщо вона тут плаває, це означає, що в цьому місці є чимало життя, і це стало для нас несподіванкою, бо стало несподіванкою і для них". Амфіпод проявив незвичайну цікавість, плаваючи навколо кабелю камери та оглядаючи його з різних ракурсів. "У нас було багато запитань, і, ймовірно, у нього теж було багато запитань", — сказав вчений. "Він був надзвичайно допитливим".

Амфіподи — це падальники, які харчуються мертвими тваринами, такими як риба, тюлені та пінгвіни Фото: Wikimedia Commons

Амфіподи роду Lysianassidae — це падальники, які харчуються мертвими тваринами, такими як риба, тюлені та пінгвіни, допомагаючи переробляти поживні речовини в океані. Під час тієї ж експедиції дослідники також виявили сліди медуз, що прилипли до кабелю, коли його витягували на поверхню, що свідчило про те, що у цьому прихованому середовищі мешкало більше ніж один вид тварин.

Ці відкриття спонукали вчених продовжувати дослідження прихованих вод Антарктики. У 2022 році інша дослідницька група дослідила територію на глибині близько 500 метрів під льодом, за кілька кілометрів від шельфового льодовика Росса. Коли їхній зонд увійшов у річку, що текла під льодом, вони натрапили на велику кількість амфіпод. Це відкриття вказало на існування підводної екосистеми, яка відрізняється від інших, раніше досліджених під антарктичними шельфовими льодовиками.

NASA пробурила свердловину глибиною 183 метрів крізь шельфовий льодовик Росса Фото: Wikimedia Commons

Професор Крейг Стівенс із NIWA зазначив: "Цікаво, звідки вони отримують їжу і чому їхня чисельність так сильно коливалася упродовж 10 днів, які ми спостерігали". Дослідники досі намагаються з'ясувати, як ці тварини виживають у середовищі без сонячного світла й далеко від відкритого моря. Їхня їжа може надходити завдяки океанським течіям, що переносять органічний матеріал під лід, або через складні харчові ланцюги, які досі залишаються маловивченими.

Ці результати показали, що навіть дрібні тварини можуть розкрити важливі таємниці життя в деяких із найвіддаленіших місць на Землі. Кожна експедиція під льодовими шельфами Антарктиди додає ще одну деталь до картини світу, який залишався прихованим упродовж тисячоліть.

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