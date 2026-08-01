В Антарктиде, на глубине почти 200 метров, нашли что-то живое: оно тоже заинтересовалось учеными (видео)

Значительная часть земных океанов до сих пор остается невидимой, особенно под толстыми шельфовыми ледниками Антарктиды. Одно из таких мест располагалось под шельфовым ледником Росса, где неожиданная встреча изменила представления исследователей о жизни подо льдом.

В 2009 году NASA пробурило скважину глубиной 183 метров через шельфовый ледник Росса, чтобы исследовать среду под ним. То, что удалось обнаружить, поразило исследователей, пишет ILFScience.

Под шельфовым ледником Росса нашли нечто живое

Хотя ученые и раньше пробурили антарктический лед, эта миссия стала первой, во время которой они опустили под шельф камеру, разработанную Лабораторией реактивного движения. Гляциолог Роберт Биндшадлер отметил, что команда ожидала увидеть в темных изолированных водах разве что микроорганизмы.

Камера зафиксировала амфипода рода Lysianassus — небольшого ракообразного, родственного с плавающими под льдом креветками. "Мы все скопились вокруг монитора, просто очарованы тем, что видели на дне нашей скважины", — рассказал Биндшадлер. Он объяснил, что морской биолог был удивлен, поскольку это место находилось примерно в 32 километрах от открытого океана, что делало присутствие такого сложного животного неожиданным.

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Биндшадлер также отметил: "Это существо занимает достаточно высокое место в пищевой цепи, и если оно здесь плавает, это значит, что в этом месте есть немало жизни, и это стало для нас неожиданностью, потому что стало неожиданностью и для них". Амфипод проявил необыкновенное любопытство, плавая вокруг кабеля камеры и осматривая его с разных ракурсов. "У нас было много вопросов, и, вероятно, у него тоже было много вопросов", – сказал ученый. "Он был очень любознательным".

Амфиподы – это падальники, которые питаются мертвыми животными, такими как рыба, тюлени и пингвины. Фото: Wikimedia Commons

Амфиподы рода Lysianassidae – это падальники, которые питаются мертвыми животными, такими как рыба, тюлени и пингвины, помогая перерабатывать питательные вещества в океане. Во время той же экспедиции исследователи также обнаружили следы медуз, прилипших к кабелю, когда его вытаскивали на поверхность, что свидетельствовало о том, что в этой скрытой среде обитало более одного вида животных.

Эти открытия побуждали ученых продолжать исследование скрытых вод Антарктики. В 2022 году другая исследовательская группа исследовала территорию на глубине около 500 метров подо льдом, в нескольких километрах от шельфового ледника Росса. Когда их зонд вошел в реку, текущую подо льдом, они наткнулись на большое количество амфипод. Это открытие указало на существование подводной экосистемы, отличающейся от других, ранее исследованных под антарктическими шельфовыми ледниками.

NASA пробурило скважину глубиной 183 метров сквозь шельфовый ледник Росса Фото: Wikimedia Commons

Профессор Крейг Стивенс из NIWA отметил: "Интересно, откуда они получают еду и почему их численность так сильно колебалась в течение 10 дней, которые мы наблюдали". Исследователи до сих пор пытаются выяснить, как эти животные выживают в среде без солнечного света и вдали от открытого моря. Их пища может поступать благодаря океанским течениям, которые переносят органический материал под лед, или через сложные пищевые цепи, которые до сих пор остаются малоизученными.

Эти результаты показали, что даже мелкие животные могут раскрыть важные секреты жизни в некоторых из самых отдаленных мест на Земле. Каждая экспедиция под ледовыми шельфами Антарктиды добавляет еще одну деталь к картине мира, который оставался скрытым тысячелетиями.

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