Ученые одели камеры на китовых акул: результаты эксперимента удивили исследователей (видео)

Ученые получили гораздо более ясное представление о том, как китовые акулы ищут пищу, после того как установили камеры непосредственно на этих животных. Новые кадры показали, что эти огромные морские существа проводят гораздо больше времени, питаясь под поверхностью океана, чем считали исследователи.

Исследование, сосредоточенное на китовых акулах ( Rhincodon typus ), показало, что под водой они используют несколько методов питания, пишет Live Science.

Ученые исследовали поведение китовых акул

Вместо того чтобы питаться только у поверхности, акулы фильтровали пищу, плавая в открытых водах, продолжали питаться, медленно опускаясь во время погружений, поднимались назад к поверхности с открытыми ртами и даже искали пищу непосредственно над морским дном. Исследователи выяснили, что медленное подводное питание было одним из наиболее распространенных видов деятельности этих животных.

Филипп Мотта, почетный профессор биологии Университета Южной Флориды, отметил, что эти кадры предоставляют "очень ценную" информацию о поведении китовых акул во время питания, которая раньше была недостаточно задокументирована.

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До сих пор большинство наблюдений проводилось с лодок, самолетов или дайверов, плававших рядом с акулами. Эти методы работали только тогда, когда животные оставались близки к поверхности, поэтому значительная часть их ежедневной активности оставалась незамеченной.

Китовые акулы могут достигать длины 18 метров, что делает их самыми большими рыбами на Земле. Фото: IFLS

Некоторые исследования указывали на то, что китовые акулы проводят значительную часть времени, питаясь на разных глубинах. В исследовании 2020 года было подсчитано, что они могут искать пищу под водой вплоть до 20% дня, в то время как питание на поверхности занимает менее 1% их времени.

Чтобы получить более полное представление, исследователи прикрепили камеры-метки к 10 китовым акулам на рифе Нингала в Западной Австралии. В рамках проекта было собрано более 22 часов видеозаписей, сделанных с точки зрения акул. Ученые также проанализировали 106 ранее опубликованных исследований, чтобы создать наиболее полное описание поведения китовых акул.

Исследователи определили 36 разных типов поведения, в том числе 12, связанных с питанием. Шесть из этих типов поведения во время питания раньше никогда не фиксировались.

Китовые акулы могут достигать длины 18 метров, что делает их самыми большими рыбами на Земле. Несмотря на свои размеры, они выживают, фильтруя мелкую добычу, такую как планктон, криль и икру рыб в тропических водах, содержащих относительно мало питательных веществ. Исследователи предположили, что способность изменять способы питания позволила этим гигантским рыбам максимально эффективно использовать ограниченные запасы пищи.

Несмотря на свои размеры, китовые акулы выживают, фильтруя мелкую добычу, такую как планктон, криль и икру рыб Фото: Wikipedia

Камеры все же зафиксировали только часть повседневной жизни животных. Китовые акулы регулярно погружаются в более темные воды, куда не проникает солнечный свет и где стандартные камеры прекращают съемку. "Важнейшими новыми открытиями может стать то, чем занимаются эти гиганты, когда совершают действительно глубокие погружения", — сказал Мотта.

Будущие исследования с использованием усовершенствованных технологий могут раскрыть происходящее во время этих глубоких погружений и предоставить еще более полную картину того, как китовые акулы выживают в открытом океане. Понимание их поведения помогает ученым защищать вид, который играет немаловажную роль в морских экосистемах.

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