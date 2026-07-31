Обезьяны, как и люди, заводят домашних питомцев: это объясняет, почему мы так любим своих котов

Новое исследование показывает, что некоторые обезьяны, как и люди, заводят домашних животных — это встречается чаще, чем считалось ранее.

Люди обожают своих питомцев, но мы не единственные человекообразные обезьяны, которые заводят дружбу с другими видами. Ранее ученые уже задокументировали множество случаев формирования связей между приматами и разными животными. Но недавнее исследование показывает, что такие отношения могут быть более распространены, чем можно было бы ожидать, пишет Popular Science.

Новое исследование было проведено командой антропологов из Оксфордского университета. В ходе исследования ученые изучили различные случаи, когда обезьяны и человекообразные обезьяны носили, ухаживали, играли, а порой даже "усыновляли" других существ.

Відео дня

Выводы ученых основаны на 303 случаях из доступной научной литературы, 66 опросах приматологов и 58 сообщениях в СМИ, описывающих межвидовые взаимодействия с участием близких родственников человека. Среди этих случаев были ситуации, когда серые лангуры (Semnopithecus priam) гладили белок в Шри-Ланке, курносые обезьяны (Rhinopithecus bieti) играли с одомашненными свиньями в Китае. Также известен один случай, когда капуцины (Sapajus libidinosus) в Бразилии несколько месяцев воспитывали детеныша мартышки.

Однако, по словам антрополога и соавтора исследования Сирила Грютера, не стоит рассматривать подобные ситуации как идентичные владению животными у людей. С другой стороны, такое поведение потенциально может указывать на черты, которые развились миллионы лет назад, задолго до появления Homo sapiens на планете.

Новые данные в более широком смысле, эти результаты дают новое понимание эволюции эмпатии, социальной гибкости и замечательной способности приматов взаимодействовать с животными за пределами своего вида.

Отметим, что подобные межвидовые отношения встречаются повсюду в природе, но большинство из них развиваются исключительно по практическим соображениям. Например, разные виды рыб могут плавать вместе большими смешанными стаями, чтобы увеличить свои шансы на выживание. В то же время страусы и зебры держатся рядом друг с другом, чтобы избежать хищников благодаря своим обонянию и зрению.

Впрочем, стоит отметить, что эти примеры мутуализма заметно отличаются от тех, которые рассматривали Грютер с коллегами. Например, приматы, играющие или дремлющие с другими животными, не получают очевидной выгоды. Это указывает на то, что эта врожденная любознательность и дружелюбие глубже укоренены в эволюционном пути человечества. Авторы исследования считают, что дальнейший анализ также может принести пользу смешанным животным в заповеднике и зоопарках.

Другие новости науки