Мавпи, як і люди, заводять домашніх улюбленців: це пояснює, чому ми так любимо своїх котів

Нове дослідження показує, що деякі мавпи, як і люди, заводять домашніх тварин — це трапляється частіше, ніж вважалося раніше.

Люди обожнюють своїх улюбленців, але ми не єдині людиноподібні мавпи, які заводять дружбу з іншими видами. Раніше вчені вже задокументували безліч випадків налагодження зв’язків між приматами та різними тваринами. Але недавнє дослідження показує, що такі стосунки можуть бути більш поширеними, ніж можна було б очікувати, пише Popular Science.

Нове дослідження було проведено командою антропологів з Оксфордського університету. У ході дослідження вчені проаналізували різні випадки, коли мавпи та людиноподібні мавпи носили, доглядали, гралися, а іноді навіть "усиновлювали" інших істот.

Висновки вчених ґрунтуються на 303 випадках із доступної наукової літератури, 66 опитуваннях приматологів та 58 повідомленнях у ЗМІ, що описують міжвидові взаємодії за участю близьких родичів людини. Серед цих випадків були ситуації, коли сірі лангури (Semnopithecus priam) гладили білок у Шрі-Ланці, а курносі мавпи (Rhinopithecus bieti) гралися з одомашненими свинями в Китаї. Також відомий один випадок, коли капуцини (Sapajus libidinosus) у Бразилії кілька місяців виховували дитинча мавпи.

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Однак, за словами антрополога та співавтора дослідження Сіріла Грютера, не варто розглядати подібні ситуації як аналогічні володінню тваринами у людей. З іншого боку, така поведінка потенційно може вказувати на риси, які розвинулися мільйони років тому, задовго до появи Homo sapiens на планеті.

У ширшому сенсі ці результати дають нове розуміння еволюції емпатії, соціальної гнучкості та дивовижної здатності приматів взаємодіяти з тваринами, що не належать до їхнього виду.

Зазначимо, що подібні міжвидові відносини зустрічаються повсюдно в природі, але більшість із них розвиваються виключно з практичних міркувань. Наприклад, різні види риб можуть плавати разом великими змішаними зграями, щоб збільшити свої шанси на виживання. Водночас страуси та зебри тримаються поруч один з одним, щоб уникнути хижаків завдяки своєму нюху та зору.

Втім, варто зазначити, що ці приклади мутуалізму помітно відрізняються від тих, які розглядали Грютер та його колеги. Наприклад, примати, які граються або дрімають разом з іншими тваринами, не отримують очевидної вигоди. Це вказує на те, що ця вроджена допитливість і дружелюбність глибше вкорінені в еволюційному шляху людства. Автори дослідження вважають, що подальший аналіз також може принести користь змішаним групам тварин у заповідниках та зоопарках.

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