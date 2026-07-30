В океані виявлено чотири дивні акули: експерти називають їх "інопланетними" (фото)

Досліднику океану вдалося вистежити жахливих "інопланетних" акул, здатних до клонування — вони ховаються біля узбережжя США.

Біолог-фахівець з дикої природи Форрест Галанте заявив, що в США мешкає одна з найрізноманітніших популяцій на планеті: у країні налічується понад 100 різних видів, від крихітних ліхтарних акул до більших хижаків розміром з автобус, пише Daily Mail.

У новому спеціальному випуску на каналі Discovery дослідник вирушив із Південної Каліфорнії до узбережжя Мексиканської затоки, на Флоридські Кіси і, нарешті, до Нової Англії у пошуках найрідкісніших і найдивніших видів на Землі.

Спочатку вчені вирушили на пошуки акули-роздувача, а потім — незвичайного представника родини молотоголових у Луїзіані — акули-молота, яка, як вважається, вміє клонувати себе. Біля узбережжя Флоридських островів Галанте разом із колегами переслідували майже вимерлу дрібнозубу пилорилу акулу, дзьоб якої завдовжки близько метра нагадує моторизовану бензопилу.

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Під час першої зупинки біля узбережжя Південної Каліфорнії вчені зосередилися на пошуках невловимої акули-роздувача на дні Тихого океану. Унікальні очі цього виду забезпечують акулам нічне бачення; вони також можуть збільшувати своє тіло удвічі порівняно зі звичайним розміром, щоб відлякати хижаків.

Каліфорнійська акула-роздувач світиться в темряві неподалік від острова Санта-Крус Фото: Discovery Channel

Однак вчені виявили щось набагато дивніше: акули-роздувачі, як виявилося, світяться в темряві. Хоча деяких акул-роздувачів знаходили на глибині до 450 метрів, вважається, що цей вид воліє плавати на мілководді, а це означає, що люди можуть ловити цих "чужорідних" акул під час риболовлі.

Ще один цікавий факт: на відміну від більшості інших акул, акулам-роздувачам не обов'язково перебувати в русі — вони здатні завмирати на дні океану, використовуючи техніку, яку називають ротовим насосом, щоб втягувати воду в рот і виштовхувати її через зябра за допомогою м'язів щік і горла. Це дозволяє цій невловимій акулі ховатися в скелястих печерах годинами поспіль.

Крім того, вчені також виявили бурштиновий мішечок розміром з долоню — виявилося, що це ікринка акули-роздувалки. Усередині цієї ікринки знаходиться живе дитинча акули-роздувалки, яке залишається на морському дні від 9 до 12 місяців, перш ніж тварини вилупляться.

Спостереження також показали, що на череві акули-роздувалки є пухка шкіра, яка дозволяє їй збільшуватися в розмірах і застрягати в скелях, щоб хижаки не змогли її дістати. За словами вчених, ці тварини є "рибою-фугою" у світі акул.

Галанте разом із командою увімкнули світло й помітили, що акула, схожа на інопланетянина, засвітилася у товщі води завдяки своїй біолюмінесцентній здатності, світячись сама по собі у водах Тихого океану. Вважається, що акули використовують білок у своїй шкірі для світіння, і це світло є формою комунікації в тих районах океану, де мало світла.

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