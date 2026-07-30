Ніхто цього не помічав: горбаті кити щоночі збираються на морському дні — ми знаємо, навіщо (відео)

У новому дослідженні вчені несподівано зафіксували горбатих китів під час спільного нічного годування абсолютно новим способом.

За мільйони років еволюції морські ссавці розвинули безліч винахідливих способів добування величезної кількості їжі, необхідної морським гігантам для виживання. Наприклад, косатки навчилися синхронізувати своє плавання, створюючи хвильові рухи, що дозволяє буквально змивати тюленів на крижини. Водночас кити Едему інколи просто відкривають пащу на поверхні й чекають, поки підпливе риба, пише IFLScience.

Горбаті кити — морські гіганти, які також демонстрували найрізноманітніші способи харчування. Відомо, що представники цього виду діють спільно, створюючи бульбашкові мережі, щоб ловити цілі зграї риб. Але тепер вчені виявили раніше невідому поведінку горбатих китів.

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Дослідники спостерігали за групою горбатих китів у затоці Мен біля узбережжя Массачусетсу й помітили, що кити видають характерний подвійний пульсуючий крик, плаваючи вздовж дна вночі та в умовах слабкого освітлення. Вчені були заінтриговані, оскільки така поведінка може свідчити про координацію дій тварин.

Щоб розгадати цю загадку, вчені використовували мітки для фіксації рухів морських гігантів, а також аудіо- та відеозаписи. Результати свідчать про те, що горбаті кити, по суті, є сучасними велоцирапторами морів.

Команда виявила, що один кит пливе по піщаному дну, злякавши піщаних риб, які зарилися в осад. Тим часом два інших кити випливають із темряви під кутами 11 і 1 годину, одночасно відкриваючи пащі й перевертаючись на бік, коли опиняються всього за кілька метрів від першого кита, і поглинають рибу, що тікає. Як і у випадку з вигаданими динозаврами з "Парку Юрського періоду", вчені вважають, що горбаті кити, ймовірно, діють цілком скоординовано. Це, на думку команди, може пролити світло на інтелект китів.

Загалом вчені проаналізували 110 випадків полювання китів на дні та виявили, що в 79% випадків кити діяли спільно, групами по три-чотири особини. На думку дослідників, той факт, що в цих подіях часто брали участь одні й ті самі особини китів, свідчить не просто про скупчення, а про співпрацю.

Вчені не знають напевно, але вважають, що така поведінка може бути зумовлена різними факторами. Наприклад, низька доступність здобичі може спонукати китів до інновацій, а їхній високий інтелект означає, що, працюючи разом, вони можуть добувати більше їжі. На жаль, це також може наражати їх на небезпеку — оскільки такий спосіб полювання підвищує ризик заплутатися в сітках.

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