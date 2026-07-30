Никто не замечал этого: горбатые киты ночами собираются на морском дне — мы знаем, зачем (видео)

В новом исследовании ученые горбатые киты были неожиданно запечатлены за совместным кормлением ночью совершенно новым способом.

За миллионы лет эволюции морские млекопитающие развили множество изобретательных способов ловли огромного количества пищи, необходимой морским гигантам для выживания. Например, косатки научились синхронизировать свое плавание, создавая волновые движения, что позволяет буквально смыть тюленей о льдин. В то же время киты Эдема порой просто открывают пасть на поверхности и ждут, пока подплывет рыба, пишет IFLScience.

Горбатые киты — морские гиганты, которые также демонстрировали самые разные способы кормления. Известно, что представители этого вида работают сообща, создавая пузырьковые сети, чтобы ловить целые стаи рыб. Но теперь ученые обнаружили неизвестное ранее поведение горбатых китов.

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Исследователи наблюдали за группой горбатых китов в заливе Мэн у побережья Массачусетса и заметили, что киты издают характерный двойной пульсирующий крик, плавая по дну ночью и в условиях низкой освещенности. Ученые были заинтригованы, поскольку такое поведение может указывать на координацию поведения животных.

Чтобы разгадать эту загадку, ученые использовали метки для записи движений морских гигантов, а также аудио- и видеозаписи. Результаты указывают на то, что горбатые киты, по сути, являются современными велоцирапторами морей.

Команда обнаружила, что один кит плывет по песчаному дну, тревожа песчаных рыб, зарытых в осадок. Тем временем, два других кита выплывут из темноты под углами на 11 и 1 час, одновременно открывая пасти и переворачиваясь на бок, когда окажутся всего в нескольких метрах от первого кита, и поглотят убегающую рыбу. Как и в случае вымышленных динозавров из "Парка Юрского периода", ученые полагают, что горбатые киты, вероятно, действуют полностью скоординировано. Это, как считает команда, может пролить свет на интеллект китов.

В общей сложности ученые проанализировали 110 случаев охоты китов на дне и обнаружили, что в 79% случаев киты работали вместе, в группах по трое-четверо особей. По мнению исследователей, тот факт, что в этих событиях часто участвовали одни и те же особи китов, свидетельствует не просто о скоплении, а о сотрудничестве.

Ученые не знают наверняка, но считают, что такое поведение может быть обусловлено различными факторами. Например, низкая доступность добычи может подталкивать китов к инновациям, а их высокий интеллект означает, что, работая вместе, они могут добывать больше пищи. К сожалению, это также может подвергать их риску — поскольку такой способ охоты повышает риск запутывания в сетях.

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