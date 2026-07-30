Вперше в історії народження горбатого кита зафіксували з висоти пташиного польоту (відео)

Раніше вченим вдавалося спостерігати за народженням дитинчат лише тричі, але це перший випадок, коли появу кошеняти на світ зафіксували з повітря.

Дослідники спостерігали за десятками мігруючих китів біля північного узбережжя Нового Південного Уельсу, коли помітили щось незвичайне. Вчені використовували дрони й звернули увагу на одну самку, яка рухалася аномально повільно й рівно пливла біля поверхні океану, пише Daily Mail.

У результаті вченим вдалося зафіксувати щось особливе. Відео було знято оператором дрона Олександром Форрестом, який знімав для Організації з порятунку та дослідження китоподібних в Австралії (ORRCA). За словами самого оператора, раніше йому не доводилося спостерігати нічого подібного.

Спочатку Форрест подумав, що самка просто відпочиває, але вже за кілька миттєвостей усе змінилося. Під самкою з’явилася пляма крові, а через кілька миттєвостей крихітне дитинча піднялося на поверхню, щоб зробити свій перший вдих. У результаті вченим вдалося зафіксувати неймовірно рідкісний момент. Далі команда спостерігала, як самка доглядала за дитинчам, коли той почав здійснювати свої перші дослідницькі занурення.

Відео дня

За словами керівниці дослідницького відділу організації Енні Пост, народження горбатих китів рідко вдається зафіксувати на відео. Наразі у світі опубліковано ще три спостереження за народженням горбатих китів. Більше того, це відео стало першим у історії випадком, коли народження кишеняти зафіксували з повітря.

Дослідницька група організації зазначає, що планує спочатку проаналізувати відеоматеріали та результати польових спостережень, перш ніж опублікувати свої висновки.

Дані Департаменту навколишнього середовища та культурної спадщини Нового Південного Уельсу свідчать про те, що в зимові місяці вздовж східного узбережжя країни пропливе близько 40 000 горбатих китів. Кити залишають багаті на криль антарктичні місця годування та прямують до тропічних вод біля берегів Нового Південного Уельсу та Квінсленда для розмноження. До речі, кругова подорож довжиною 10 000 км є однією з найдовших міграцій серед усіх ссавців.

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