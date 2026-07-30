Найнезвичайніший гекон на Землі: ящірка народилася з двома головами (фото)

У Пенсильванії народився надзвичайно рідкісний двоголовий гекон — всупереч прогнозам, йому вдалося прожити чотири тижні.

На північному сході Пенсильванії у розпліднику Rockstar Geckos на світ з’явився неймовірно рідкісний гекон із двома головами — його назвали Саймон і Гарфанкел. За словами співробітників розплідника, незвичайне дитинча народилося 29 червня, але раніше вони не помічали в яйці нічого незвичайного, пише Daily Mail.

Зазначимо, що наявність більше ніж однієї голови називається поліцефалією, а двоголовість описується термінами біцефалія або дицефалія. На жаль, тварини з такими особливостями рідко живуть довго. На щастя, цього разу сталося щось дивовижне: Саймон і Гарфанкел прожили чотири тижні, почуваються добре і навіть почали координувати свої рухи.

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Наявність більше ніж однієї голови називається поліцефалією Фото: Jam Press

За словами співробітників розплідника, цей дивовижний малюк-гекон став справжньою несподіванкою для всього розплідника. За всі роки, що вони виводять дитинчат, таке траплялося лише один раз. Співробітники зазначають, що гекон народився наприкінці червня, а 27 липня відсвяткував свій чотиритижневий ювілей. Представники розплідника поділилися фотографіями новонародженого гекона — на знімках дитинча важить усього 1,8 грама.

Вчені зазначають, що у поліцефальних тварин кожна голова має власний мозок, і вони спільно керують органами та кінцівками. Втім, конкретна структура зв’язків варіюється. У результаті такі тварини часто рухаються дезорієнтовано й відчувають запаморочення, оскільки мозок фактично "суперечить" один одному, через що деякі особини просто рухаються зигзагоподібно, нікуди не просуваючись. Цікаво, що у змій кожна з голів фактично може атакувати, а іноді й зовсім намагається поглинути іншу.

На жаль, двоголові тварини, як правило, не живуть довго Фото: Jam Press

Співробітники розплідника зазначають, що жодна з особин наразі не видається домінуючою. Справа в тому, що голови геконів розташовані так, що вони не можуть дотягнутися одна до одної або вкусити.

Зазначимо, що новина про народження унікального гекона в Пенсильванії з’явилася незабаром після того, як на фермі в Кентуккі народилася корова з двома головами, включаючи чотири очі та вуха, а також двома ротами й носами. Сім'я, у якій народилася корова, була шокована таким незвичайним перебігом подій, а вчені зазначають, що таке трапляється лише один раз на 400 мільйонів.

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