Вчені виявили динозавра віком 210 мільйонів років: один із перших гігантів (фото)

Нове дослідження припускає, що на півдні Африки мешкали різні види динозаврів, а не один.

Палеонтологи описали новий вид динозаврів на основі решток скелета великого наземного динозавра, що жив 210 мільйонів років тому на території Зімбабве на півдні Африки. Новий вид отримав назву Musango matusadonaensis. Це вже п'ятий динозавр, виявлений у цій країні. Результати дослідження опубліковано в журналі Journal of Systematic Palaeontology, пише Phys.

За словами вчених, динозавр Musango matusadonaensis жив приблизно 210 мільйонів років тому, а це був час, коли динозаври тільки почали поширюватися по планеті, але ще не стали домінуючими наземними тваринами.

Musango matusadonaensis був схожий на гігантських травоїдних динозаврів з довгою шиєю, які з’явилися через мільйони років. Ця тварина була легшою та меншою. За оцінками вчених, динозавр важив приблизно 220 кг, приблизно стільки ж, скільки доросла свиня, а його довжина становила приблизно 4,5 метра.

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Згідно з дослідженням, останки Musango matusadonaensis є одним із найповніших скелетів динозаврів цього віку, знайдених у Зімбабве, із збереженими кістками хребта, ребер та кінцівок.

Останки Musango matusadonaensis є одним із найповніших скелетів динозаврів цього віку, знайдених у Зімбабве, із збереженими кістками хребта, ребер та кінцівок Фото: phys.org

Вчені вважають, що цьому динозавру на момент смерті було 8 років, але він уже був майже повністю дорослим. Дослідження кісток показало, що динозавр зміг пережити серйозну травму.

Хоча палеонтологи не знайшли черепа тварини, вони припускають, що Musango matusadonaensis був травоїдним динозавром.

За словами вчених, донедавна вважалося, що динозаври, які мешкали на півдні Африки, були переважно одного виду. Але це відкриття свідчить про те, що в цьому регіоні існувало кілька різних екосистем, де мешкали різні динозаври. А отже, попереду ще багато роботи з виявлення та опису нових видів.

Варто зазначити, що 4 роки тому на території Зімбабве палеонтологи виявили скам’янілі кістки найдавнішого динозавра Африки, який жив приблизно 230 мільйонів років тому. Він називається Mbiresaurus raathi. Зріст динозавра становив усього 1 метр, він мав довгий хвіст, а важив лише 30 кг.

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