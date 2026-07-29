Домінуючий вид на Землі зник усього за дві години, — дослідження

На Землі близько 66 млн років тому завершилося панування динозаврів після того, як на планету впав 15-кілометровий астероїд Чиксулуб.

Астероїд врізався в місцевість, яка зараз є півостровом Юкатан у Мексиці. Протягом тривалого часу залишається загадкою, як швидко вимерли динозаври після падіння астероїда, пише Popular Science.

Нове дослідження припускає, що це було миттєве знищення.

"Ми вважаємо, що фактично всі динозаври були знищені протягом першої або двох годин", — каже планетолог з Університету Пердью та співавтор дослідження Брендон Джонсон.

Астероїд Чіксулуб миттєво знищив усе живе в широкому радіусі свого падіння на межі крейдяного та палеогенового періодів.

Рухаючись зі швидкістю близько 19 км на секунду, астероїд зіткнувся із Землею з силою, еквівалентною 100 тератоннам тротилу — що більш ніж у мільярд разів перевищує силу атомних вибухів у Хіросімі та Нагасакі.

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Вибух утворив кратер діаметром близько 180 км і початковою глибиною до 17—20 км. Близько 25 трильйонів метричних тонн уламків вилетіло в атмосферу, а потім обрушилося на Землю у вигляді вогняних снарядів, які називаються сферичними частинками, підпалюючи ліси.

Значна кількість речовини також перетворилася на газоподібну пару, яка піднялася високо в атмосферу. У 2023 році дослідники зафіксували тонкий шар пилу в Північній Америці, який, можливо, спочатку був атмосферною парою.

Використовуючи залишкову пару як відправну точку, Джонсон та його колеги поєднали існуючі комп’ютерні моделі події в Чіксулубе з даними про пил, піднятий кратером у період масового вимирання.

На основі цих моделей було встановлено, що атмосферний шар парів від гірських порід був би ще більш смертоносним, ніж надгарячі сферичні частинки. Діючи як товстий ізоляційний шар, пилова хмара могла б нагріти поверхню щонайменше в 3,5 рази сильніше, ніж самі лише кам’янисті уламки. Цього було б більш ніж достатньо, щоб миттєво вбити величезну кількість тварин, одночасно спричинивши самовільні пожежі по всьому світу.

"Наше дослідження підтверджує гіпотезу про те, що саме зіткнення стало руйнівним для наземного життя та спричинило масове вимирання", — стверджує Джонсон.

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