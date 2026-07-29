Господствующий вид на Земле исчез всего за два часа, - исследование

На Земле около 66 млн лет назад завершилось господство динозавров после того, как на планету упал 15-километровый астероид Чиксулуб.

Астероид врезался в местность, которая сейчас является полуостровом Юкатан в Мексике. На протяжении долго времени остается загадкой то, как быстро вымерли динозавры после падения астероида, пишет Popular Science.

Новое исследование предполагает, что это было мгновенное уничтожение.

“Мы считаем, что фактически все динозавры были уничтожены в течение первого или двух часов”, - говорит планетолог из Университета Пердью и соавтор исследования Брэндон Джонсон.

Астероид Чиксулуб мгновенно уничтожил всю жизнь в широком радиусе своего падения на границе мелового и палеогенового периодов.

Двигаясь со скоростью около 19 км в секунду, астероид столкнулся с Землей с силой, эквивалентной 100 тератоннам тротила — более чем в миллиард раз превышающей силу атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки.

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Взрыв создал кратер диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17—20 км. Около 25 триллионов метрических тонн обломков вылетело в атмосферу, а затем обрушилось на Землю в виде огненных снарядов, называемых сферическими частицами, поджигая леса.

Большое количество материала также превратилось в газообразный пар, который поднялся высоко в атмосферу. В 2023 году исследователи задокументировали тонкий слой пыли в Северной Америке, который, возможно, изначально представлял собой атмосферный пар.

Используя остаточный пар в качестве отправной точки, Джонсон и его коллеги объединили существующие компьютерные модели события в Чиксулубе с данными о пыли, поднятой кратером в эпоху массового вымирания.

На основе этих моделей было установлено, что атмосферный слой паров от горных пород был бы еще более смертоносным, чем сверхгорячие сферические частицы. Действуя как толстый слой изоляции, пылевое облако могло нагреть поверхность как минимум в 3,5 раза сильнее, чем одни только каменистые обломки. Этого было бы более чем достаточно, чтобы мгновенно убить огромное количество животных, одновременно вызвав самопроизвольные пожары по всему миру.

“Наша работа подтверждает идею о том, что именно столкновение стало разрушительным для наземной жизни и вызвало массовое вымирание”, — утверждает Джонсон.

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