Ученые обнаружили динозавра возрастом 210 миллионов лет: один из первых гигантов (фото)

Новое исследование предполагает, что на юге Африки обитали разные виды динозавров, а не один.

Палеонтологи описали новый вид динозавров на основании останков скелета большого наземного динозавра, жившего 210 миллионов лет назад на территории Зимбабве на юге Африки. Новый вид получил название Musango matusadonaensis. Это уже пятый динозавр, обнаруженный в этой стране. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Systematic Palaeontology, пишет Phys.

По словам ученых, динозавр Musango matusadonaensis жил примерно 210 миллионов лет назад, а это было время, когда динозавры только начали распространяться по планете, но еще не стали доминирующими наземными животными.

Musango matusadonaensis был похож на гигантских травоядных динозавров с длинной шеей, которые появились миллионы лет спустя. Это животное было легче и меньше. По оценкам ученых, динозавр весит примерно 220 кг, примерно столько же, сколько взрослая свинья, а его длина составляла примерно 4,5 метра.

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Согласно исследования, останки Musango matusadonaensis представляют собой один из наиболее полных скелетов динозавров своего возраста, найденных в Зимбабве, с сохранившимися костями позвоночника, ребер и конечностей.

Останки Musango matusadonaensis представляют собой один из наиболее полных скелетов динозавров своего возраста, найденных в Зимбабве, с сохранившимися костями позвоночника, ребер и конечностей Фото: phys.org

Ученые считают, что этому динозавру было 8 лет на момент смерти, но он был уже почти полностью взрослым. Исследование костей показало, что динозавр смог пережить серьезную травму.

Хотя палеонтологи не нашли череп животного, они предполагают, что Musango matusadonaensis был травоядным динозавром.

По словам ученых, до недавнего времени считалось, что динозавры, обитавшие на юге Африки, были в основном одного вида. Но это открытие предполагает, что данном регионе было несколько различных экосистем, где жили разные динозавры. А значит, предстоит обнаружить и описать новые виды.

Стоит отметить, что 4 года назад на территории в Зимбабве палеонтологи обнаружили окаменелые кости самого древнего динозавра Африки, который жил примерно 230 миллионов лет назад. Он называется Mbiresaurus raathi. Высота динозавра составляла всего 1 метр, у него был имел длинный хвост, а весил он всего 30 кг.

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