Самый необычный геккон на Земле: ящерица появилась на свет с двумя головами (фото)

В Пенсильвании родился невероятно редкий двухголовый геккон — вопреки прогнозам, ему удалось дожить до четырех недель.

На северо-востоке Пенсильвании в питомнике Rockstar Geckos появился на свет невероятно редкий геккон с двумя головами — он получил имена Саймон и Гарфанкел. По словам сотрудников питомника, необычный детеныш родился 29 июня, но ранее они не наблюдали в яйце ничего необычного, пишет Daily Mail.

Отметим, что наличие более чем одной головы называется полицефалией, а двуглавость описывается терминами бицефалия или дицефалия. Увы, животные с такими особенностями редко живут долго. К счастью, на этот раз произошло нечто удивительное: Саймон и Гарфанкел прожили четыре недели, чувствуют себя хорошо и даже начали координировать свои движения.

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Наличие более чем одной головы называется полицефалией Фото: Jam Press

По словам сотрудников питомника, удивительный малыш геккона стал настоящим сюрпризом для всего питомника. За все годы, что они выводят детенышей, такое случалось всего один раз. Сотрудники отмечают, что Геккон родился в конце июня, а 27 июля отметил свой четырехнедельный юбилей. Представители питомника поделились фото новорожденного геккона — на снимках детеныш весит всего 1,8 грамма.

Ученые отмечают, что у полицефальных животных каждая голова имеет собственный мозг, и они совместно контролируют органы и конечности. Впрочем, конкретная структура связей варьируется. В результате такие животные часто двигаются дезориентировано и испытывают головокружение, поскольку мозг фактически "спорит" друг с другом, из-за чего некоторые особи просто зигзагообразно движутся, никуда не продвигаясь. Любопытно, что у змей каждая из голов фактически может атаковать, а порой и вовсе пытается поглотить другую.

К сожалению, двуглавые животные, как правило, долго не живут Фото: Jam Press

Сотрудники питомника отмечают, что ни одна из голов в настоящее время не кажется доминирующей. Дело в том, что головы геконнов расположены таким образом, что они не могут дотянуться друг до друга или укусить.

Отметим, что новость о рождении уникального геккона в Пенсильвании появилась вскоре после того, как на ферме в Кентукки родилась корова с двумя головами, включая четыре глаза и уши, и двумя ртами и носами. Семья, где родилась корова была шокирована столь необычным развитием событий, а ученые отмечают, что такое происходит лишь один раз на 400 миллионов.

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