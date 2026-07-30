Впервые в истории рождение горбатого кита запечатлели с высоты птичьего полета (видео)

Ранее ученым удавалось наблюдать за рождением детенышей лишь трижды, но это первый раз, когда появление китенка на свет запечатлели из воздуха.

Исследователи наблюдали за десятками мигрирующих китов у северного побережья Нового Южного Уэльса, когда заметили нечто необычное. Ученые использовали дроны и обратили внимание на одну самку, которая двигалась аномально медленно и ровно плыла у поверхности океана, пишет Daily Mail.

В результате ученым удалось запечатлеть нечто особенное. Видео было заснято оператором дрона Александра Форреста, который снимал для Организации по спасению и исследованию китообразных в Австралии (ORRCA). По словам самого оператора, ранее ему не доводилось наблюдать ничего подобного.

Изначально Форрест подумал, что самка просто отдыхает, но уже через несколько мгновений все изменилось. Под самкой появилось пятно крови, а спустя несколько мгновений крошечный детеныш поднялся на поверхность, чтобы сделать свой первый вдох. В результате ученым удалось запечатлеть невероятно редкий момент. Далее команда наблюдала, как самка выхаживала детеныша, когда тот начал совершать свои первые исследовательские погружения.

Відео дня

По словам главы исследовательского отдела организации Энни Пост, рождение горбатых китов редко удается запечатлеть на видео. В настоящий момент существует три других опубликованных наблюдения за рождением горбатых китов в мире. Более того, новое виде стало первым в истории случаем, когда рождение китенка зафиксировали с воздуха.

Исследовательская группа организации отмечает, что планирует сначала проанализировать видеоматериалы и полевые наблюдения, прежде чем опубликовать свои выводы.

Данные Департамента окружающей среды и наследия Нового Южного Уэльса свидетельствуют о том, что в зимние месяцы вдоль восточного побережья страны проплывут около 40 000 горбатых китов. Киты покидают богатые крилем антарктические места кормления и направляются в тропические воды у берегов Нового Южного Уэльса и Квинсленда для размножения. К слову, круговое путешествие длиной 10 000 км является одной из самых длинных миграций среди всех млекопитающих.

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