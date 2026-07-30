В океане найдены четыре странные акулы: эксперты называют их "инопланетными" (фото)

Исследователю океана удалось выследить ужасающих "инопланетных" акул, способных к клонированию — они скрываются у побережья США.

Биолог дикой природы Форрест Галанте заявил, что в США обитает одна из самых разнообразных популяций на планете: в стране насчитывается более 100 различных видов, от крошечных фонарных акул до более крупных хищников размером с автобус, пишет Daily Mail.

В новом специальном выпуске на канале Discovery исследователь отправился из Южной Калифорнии на побережье Мексиканского залива, на Флоридские Кисы и, наконец, в Новую Англию в поисках самых редких и странных видов на Земле.

Изначально ученые отправились на поиски акулы-раздувателя, а затем необычного представителя семейства молотоголовых в Луизиане — акулы-молота, которая, как считается, умеет клонировать себя. У побережья Флоридских островов Галанте с коллегами преследовали почти вымершую мелкозубую пилорылую акулу, клюв которой длиной около метра напоминает моторизованную бензопилу.

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Во время первой остановки у побережья Южной Калифорнии ученые сосредоточились на поисках неуловимой акулы-раздувателя на дне Тихого океана. Уникальные глаза этого вида обеспечивают ночное зрение акул; они также могут увеличивать свое тело в два раза в сравнении с обычным размером, чтобы отпугнуть хищников.

Калифорнийская акула-раздуватель светится в темноте недалеко от острова Санта-Крус Фото: Discovery Channel

Однако ученые обнаружили нечто значительно более странное: акулы-раздуватели, как оказалось, светятся в темноте. Хотя некоторых акул-раздувателей находили на глубине до 450 метров, считается, что этот вид предпочитает плавать на мелководье, а это значит, что люди могут ловить этих "чужеродных" акул во время рыбалки.

Еще один любопытный факт: в отличие от большинства других акул, акулам-раздувателям не обязательно находиться в движении — они способны замирать на дне океана, используя технику, называемую ротовым насосом, чтобы втягивать воду в рот и выталкивать ее через жабры с помощью мышц щек и горла. Это позволяет неуловимой акуле прятаться в скалистых пещерах часами подряд.

Кроме того, ученые также обнаружили янтарный мешочек размером с ладонь — оказалось, что это икринка акулы-раздувалки. Внутри этой икринки находится живой детеныш акулы-раздувалки, которые остаются на морском дне от 9 до 12 месяцев, прежде чем животные вылупятся.

Наблюдения также показали, что на брюхе акулы-раздувалки находится рыхлая кожа, которая позволяет ей расти в размерах и застревать в скалах, чтобы хищники не смогли ее достать. По словам ученых, эти животные являются рыбой-фугой в царстве акул.

Галанте с командойвключили свет и заметили, что акула, похожая на инопланетянина, засветилась в толще воды благодаря своей биолюминесцентной способности, светясь сама по себе в водах Тихого океана. Считается, акулы используют белок в своей коже для свечения и этот свет является формой коммуникации в тех районах океана, где мало света.

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