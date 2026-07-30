У Галапагосских островов скрывается загадочная акула: хищника не видели более 20 лет (фото)

У побережья Эквадора неожиданно обнаружили загадочную акулу — ученые подозревают, что регион может быть местом размножения гладких молотоголовых акул.

Галапагосские острова широко известны своим биоразнообразием: они также являются домом для больших стай молотоголовых акул, однако гладкие молотоголовые акулы официально не регистрировались на архипелаге более 20 лет, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые впервые за десятилетия обнаружили неуловимую акулу, известную как гладкая молотоголовая акула (Sphyrna zygaena), на архипелаге у побережья Эквадора. По словам соавтора нового исследования, морского биолога из Техасского университета A&M Марии Антонии Изуриеты Бурбано Де Лара, гладкие молотоголовые акулы достигают 3,6 метра в длину, но считаются неуловимыми, посколько нам крайне мало известно о том, где они кормятся, куда они плывут и как обстоят дела с популяциями этих хищниковю

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В 2024 году ученые из Университета Сан обнаружили и описали первую задокументированную группу молодых молотоголовых акул на Галапагосских островах. Их наблюдение было подтверждено генетическим анализом ДНК рыбы.

Более того, команда полагает, что им также удалось обнаружить важный питомник для гладких молотоголовых акул. Отметим, что в подобных питомниках молодые акулы проводят амые ранние этапы своей жизни, прежде чем выйти в открытый океан. Подобные питомники можно найти для больших белых акул (Carcharodon carcharias) у побережья Нью-Йорка, а в Делавэрском заливе находится питомник для песчаных тигровых акул (Carcharias taurus). Теперь новый потенциальный питомник предоставляет возможность ответить на некоторые важные вопросы об этом загадочном виде.

По словам ученых гладкоголовые и гребнеголовые акулы-молоты (Sphyrna lewini) на первый взгляд могут выглядеть одинаково, однако некоторые различия все же имеются. Например, у первых отсутствует центральное углубление на передней части головы, которое наблюдается у гребнеголовых акул-молотов, что затрудняет их идентификацию с поверхности. Предполагается, что этот вид мог быть неправильно идентифицирован в предыдущих исследований.

Понимание миграционных моделей гладкоголовых акул-молотов имеет решающее значение для поиска способов их защиты Фото: University at Galveston

В новом исследовании ученые использовали акустическую телеметрию, подводные видеосистемы, генетический анализ и исследования рациона питания. Молодых акул оснастили акустическими передатчиками, что позволило ученым отслеживать их перемещения в пределах морского заповедника. Образцы ДНК также сравниваются с популяциями со всей восточной тропической части Тихого океана, что помогло составить карту связей.

Проблема заключается в том, что гладкоголовые акулы-молоты уже находятся под угрозой из-за чрезмерного вылова. Хотя они находятся под защитой в морских заповедниках, многие из них мигрируют за пределы охраняемых территорий в международные воды, где они более уязвимы для рыбной ловли. Авторы также считают, что понимание того, куда направляются акулы, может помочь усилить усилия по сохранению вида, определив критически важные места обитания и миграционные коридоры акул.

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