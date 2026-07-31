В океане найдено то, что пугает даже косаток, терзающих акул: что заставляет китов бежать (видео)

Долгое время большие белые акулы считались самыми грозными хищниками в океане, но затем им на смену пришли косатки. Однако теперь все изменилось — найден вид, пугающий косаток.

В последние годы наше представление об иерархии в океане перевернулось с ног на голову: долгое время большие белые акулы занимали видное место в массовом сознании как бесспорные правители моря. Однако позже ученые обнаружили, что у этих грозных хищников появился свой собственный враг — косатки, истребляющие больших белых акул ради печени. Но теперь все изменилось, пишет Science Alert.

Можно было бы предположить, что косатки находятся на верхушке пищевой цепи и их вряд ли может что-то напугать. Но мы ошибаемся. Ученые обнаружили, что даже легкий писк стаи длинноплавниковых китов-пилотов (Globicephala melas) может заставить косаток уплыть. Любопытно, что никто не знает, почему.

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По словам ведущего автора исследования, морского биолога Анны Сельбманн из Научно-образовательного центра Судурнес в Исландии, косатки, высшие хищники океанов и реагируют на акустические сигналы китов-пилотов. Более того, похоже, они воспринимают их как угрозу. Однако все еще остается неясным, почему этот высший хищник избегает более мелкого, по-видимому, менее значимого агрессора.

Отметим, что история началась еще в 2012 году, когда группа под руководством морского биолога Шарлотты Кюре опубликовала наблюдение. Наблюдения показали, что воспроизведение вокадизации косаток для длинноплавниковых китов-пилотов в дикой природе действовало как своего рода сирена, которой киты-пилоты не могли сопротивляться. Простыми словами, если они слышали звук, они непременно двигались на него.

Далее ученые обнаружили нечто еще более удивительное: во всех задокументированных случаях столкновений между китами-пилотами и косатками в дикой природе с 2004 года косатки убегали. Проще говоря, как только киты-пилоты появлялись в водах, где обитали косатки, последние больше не хотели возвращаться сюда.

По словам ученых, нам все еще неизвестно, почему это происходит. Дело в том, что два вида китообразных не конкурируют за одну и ту же пищу и не охотятся друг на друга. Более того, киты-пилоты в разы меньше косаток, а потому не должны были бы предзначать значительную угрозу.

Ученые так и не смогли объяснить такое поведение млекопитающих. Но предполагают, что в какой-то момент в прошлом косатки охотились на китов-пилотов, и у китов-пилотов хорошая память, но доказательств в пользу этой интерпретации тоже немного.

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