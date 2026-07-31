В океані знайдено те, що лякає навіть косаток, які роздирають акул: що змушує китів тікати (відео)

Довгий час великі білі акули вважалися найнебезпечнішими хижаками в океані, але потім їх місце зайняли косатки. Однак тепер усе змінилося — виявлено вид, який лякає косаток.

В останні роки наше уявлення про ієрархію в океані перевернулося з ніг на голову: тривалий час великі білі акули посідали чільне місце у масовій свідомості як беззаперечні володарі моря. Однак пізніше вчені виявили, що у цих грізних хижаків з’явився власний ворог — косатки, які винищують великих білих акул заради печінки. Але тепер усе змінилося, пише Science Alert.

Можна було б припустити, що косатки перебувають на вершині харчового ланцюга і їх навряд чи щось може налякати. Але ми помиляємося. Вчені виявили, що навіть легкий писк зграї довгоплавникових китів-пілотів (Globicephala melas) може змусити косаток поплисти геть. Цікаво, що ніхто не знає, чому.

Відео дня

За словами провідної авторки дослідження, морської біологині Анни Сельбманн із Науково-освітнього центру Судурнес в Ісландії, косатки — найвищі хижаки океанів — реагують на акустичні сигнали китів-пілотів. Більше того, схоже, вони сприймають їх як загрозу. Однак досі залишається незрозумілим, чому цей вищий хижак уникає меншого, на перший погляд, менш значущого агресора.

Зазначимо, що ця історія почалася ще у 2012 році, коли група під керівництвом морської біологині Шарлотти Кюре опублікувала результати спостережень. Спостереження показали, що відтворення вокалізації косаток для довгоплавникових китів-пілотів у дикій природі діяло як своєрідна сирена, якій кити-пілоти не могли протистояти. Простими словами, якщо вони чули цей звук, то неодмінно рухалися в його напрямку.

Далі вчені виявили щось ще більш дивовижне: у всіх задокументованих випадках зіткнень між китами-пілотами та косатками в дикій природі з 2004 року косатки тікали. Простіше кажучи, щойно кити-пілоти з’являлися у водах, де мешкали косатки, останні більше не хотіли повертатися сюди.

За словами вчених, нам досі невідомо, чому це відбувається. Справа в тому, що ці два види китоподібних не конкурують за одну й ту саму їжу і не полюють один на одного. Більше того, кити-пілоти в рази менші за косаток, а тому не мали б становити значної загрози.

Вчені так і не змогли пояснити таку поведінку ссавців. Однак припускають, що в якийсь момент у минулому косатки полювали на китів-пілотів, і що кити-пілоти мають гарну пам’ять, але доказів на користь цієї інтерпретації теж небагато.

Інші новини науки